Balmain поражает: чем запомнился самый эпатажный показ в Париже - фото
Неделя высокой моды в Париже подбегает к завершению и напоследок дизайнеры продолжают поражать коллекциями от кутюр. Креативный директор модного дома Balmain Оливье Рустам, который решил поэкспериментировать с формами, представил футуристические и яркие образы.
Необычные платья, отбеленное лицо и ноги и некоторая эпатажность ошеломили всех зрителей. Модели вышли на подиум с огромными бусинами, которые являются частями платья, или в виде браслетов на руках.
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Перед показом креативный директор бренда Оливье Рустам рассказал в интервью изданию Vogue, почему он представил такую оригинальную коллекцию, в которой, скажем, на улицу не выйдешь.
Сегодня мода одержима реализмом – тем, что мы каждый день видим на улицах. Боюсь, может дойти до того, что мы перестанем мечтать,
– заявил Рустам.
Оливье Рустам с моделями на показе Balmain / Getty Images
Также Оливье описывает бренд Balmain одним словом – "безудержный".
"Это история о сексуальности, уверенность в себе, современности, но при этом уважении к прошлому. Мне нравится разнообразие, но вместе с тем я люблю вдохновляться традиционной французской культурой. И конечно, Balmain – это всегда об уникальности", – добавил модельер.
Balmain весна-лето 2019 / Getty Images
Оливье Рустам отметил, что его главным источником вдохновения стал Париж, который "олицетворяет всю красоту Франции".
Balmain весна-лето 2019 / Getty Images
BALMAIN весна-лето 2019: фото
Показ Balmain весна-лето 2019 / Getty Images