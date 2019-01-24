Balmain поражает: чем запомнился самый эпатажный показ в Париже - фото

Неделя высокой моды в Париже подбегает к завершению и напоследок дизайнеры продолжают поражать коллекциями от кутюр. Креативный директор модного дома Balmain Оливье Рустам, который решил поэкспериментировать с формами, представил футуристические и яркие образы.

Необычные платья, отбеленное лицо и ноги и некоторая эпатажность ошеломили всех зрителей. Модели вышли на подиум с огромными бусинами, которые являются частями платья, или в виде браслетов на руках.

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Перед показом креативный директор бренда Оливье Рустам рассказал в интервью изданию Vogue, почему он представил такую ​​оригинальную коллекцию, в которой, скажем, на улицу не выйдешь.

Сегодня мода одержима реализмом – тем, что мы каждый день видим на улицах. Боюсь, может дойти до того, что мы перестанем мечтать,

– заявил Рустам.

Оливье Рустам с моделями на показе Balmain / Getty Images

Также Оливье описывает бренд Balmain одним словом – "безудержный".

"Это история о сексуальности, уверенность в себе, современности, но при этом уважении к прошлому. Мне нравится разнообразие, но вместе с тем я люблю вдохновляться традиционной французской культурой. И конечно, Balmain – это всегда об уникальности", – добавил модельер.

Balmain весна-лето 2019 / Getty Images

Оливье Рустам отметил, что его главным источником вдохновения стал Париж, который "олицетворяет всю красоту Франции".



Balmain весна-лето 2019 / Getty Images

BALMAIN весна-лето 2019: фото



Показ Balmain весна-лето 2019 / Getty Images