Банановая лихорадка: Меган Маркл спровоцировала забавный флешмоб в сети

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Меган Маркл спровоцировала флешмоб в сети
Меган Маркл спровоцировала флешмоб в сети / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцогиня Сассекская умело вдохновляет поклонников своим примером. Немало людей подражают стиль Меган Маркл, а на днях сеть охватил флешмоб с надписями на бананах.

Как известно, беременная жена принца Гарри не хочет идти как можно быстрее в декрет, поэтому на 6 месяце беременности активно посещает светские мероприятия и является патроном четырех организаций. Во время каждого публичного выхода Меган Маркл не только демонстрирует изысканные наряды, но и мотивирует людей.

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Так, в городе Бристоль герцогиня Сассекская вместе с мужем посетили благотворительную организацию One25, которая помогает нуждающимся женщинам. В упакованных ланчах Меган Маркл увидела бананы и решила написать мотивационные слова. "Ты особенная", "Тебя любят", "Ты сильная", – именно с такими посланиями от герцогини получили пакеты представительницы One25.

Меган Маркл
Меган Маркл писала послание нуждающимся женщинам / Twitter / @RoyalFamily

Трогательный поступок не обошли вниманием пользователи сети. Они запустили забавный флешмоб с названием #bananamessages. На Instagram-страницах появились десятки фото бананов, на которых виднелись надписи. Некоторые сторонники по-особенному насмехались над королевской семьей, другие же последовали примеру Меган Маркл. "Кто спасет мир?", "Не все они добрые", "Не одобрено королевской властью", "Ты лысый", "Ты рыжий", "Хорошего дня", "Великолепная работа", – написали участники флешмоба.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mia Tatsis (@miatatsis)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alissa Christensen (@lissables)

 

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Теги: LifeStyle Флешмоб Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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