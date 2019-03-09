Бандуристы установили рекорд ко дню рождения Шевченко: увлекательное видео

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Во Львове более 400 бандуристов почтили и в очередной раз возвеличили память выдающегося украинца Тараса Шевченко. Они исполнили легендарные произведения Кобзаря и установили национальный рекорд.

407 бандуристов из разных районов Львовщины одновременно исполнили "Заповіт", а также "Реве та стогне Дніпр широкий".

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Эта художественное событие теперь зафиксирован в "Книге рекордов Украины".

Фоторепортаж из Львова, где почтили память Тараса Шевченко:

"Предыдущий рекорд был установлен в Херсоне там 132 участника с бандурами собрались для исполнения произведений Николая Лысенко. Сегодня этот счетчик показал 407 участников и это те, которые присутствовали на момент подсчета", – рассказал представитель Национального реестра рекордов Украины Павел Горишевский.

К слову, журналисты 24 канала к 205 дню рождения Тараса Шевченко выбрали наименее известные факты про украинского гения. Проверить себя, насколько хорошо вы знаете Кобзаря можно в нашем материале.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Новости Украины Литература Тарас Шевченко Новости Львова
Источник: 24 канал
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