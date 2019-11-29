Банкрот: как обеднел отец Беллы и Джиджи Хадид

Иордано-американский застройщик Мохамед Хадид в течение двух последних лет был участником судебного разбирательства. Дело касалось нарушения правил безопасности при строительстве роскошного особняка в элитном районе Лос-Анджелеса. Как признал сам звездный папа, у него не хватило денег даже на демонтаж особняка.

Мохамед Хадид долго боролся в суде за свое честное имя. Его обвинили в том, что дом в дорогом районе Бель-Эйр, который получил название "Звездный корабль" и обошелся застройщику в 100 миллионов долларов, построено с нарушениями. Расположенный на склоне, он несет угрозу не менее состоятельным соседям.

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Чтобы оправдать себя и предотвратить сносу имение, Мохамед Хадид потратил кругленькую сумму на адвокатов и обжалования судебных решений. Однако приговор был окончательным – дом необходимо демонтировать.

В результате мужчина признался, что не имеет даже 500 тысяч долларов на оплату супервизору, который должен контролировать демонтаж. А сам процесс стоит около 5 миллионов долларов.



Дом "Золотой корабль" / TMZ

В результате сносить дом взялась строительная компания, которая занималась ремонтом калифорнийского поля для гольфа Дональда Трампа.

Кроме того, компания Мохаммеда Хадида подала в суд соответствующие документы, свидетельствующие о долгах бывшего магната. Суммы составляют около 50 миллионов долларов.