Как правильно варить банош: рецепты в фото и видео
Кукурузная каша, из которой готовят банош – чрезвычайно полезная для здоровья. Ее советуют включать в рацион питания как низкокалорийное блюдо. Кукурузная каша богата аминокислотами, витаминами, кремнием и клетчаткой. Ценность полезного блюда отмечена разными народами. Особенно известна крупа на Закарпатье, где варят банош, который популярен в карпатских краях.
Настоящий банош готовится на костре, поэтому имеет особенный аромат, однако сегодня хозяйки готовят это блюдо дома. Под необычным названием скрывается традиционное закарпатское блюдо. Подают банош со шкварками, грибами и брынзой.
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В прошлом кукурузная каша считалась едой для бедняков, ведь в запасе у них всегда было кукурузная мука, сметана, ведь в каждой семье была своя корова, а значит, и молочные продукты.
Рецепт закарпатского баноша с брынзой
Рецепт приготовления баноша
Ингредиенты:
- стакан кукурузной муки или крупы;
- полстакана воды;
- 1,5 стакана сметаны (обязательно домашней);
- 170 г брынзы;
- зелень.
Рецепт приготовления:
1. Сметану налить в котелок и развести водой, слегка посолить и довести до кипения.
2. Тогда тонкой струйкой всыпать муку и постоянно помешивать деревянной ложкой для того, чтобы каша загустела. Готовый банош должен отставать от стенок посуды, а на поверхности должны появиться жирные капельки масла.
3. Блюдо желательно подавать в глиняных горшках или пиалах, посыпав зеленью.
Рецепт баноша с тыквой в мультиварке
Ингредиенты:
- 100 г кукурузной крупы;
- 160 мл молока;
- 50 г тыквы;
- 1 ст. ложка сахара;
- 20 г сливочного масла;
- соль.
Рецепт приготовления:
1. Нарезать тыкву небольшими кубиками.
2. В мультиварку добавить крупу, сахар, соль и молоко. Выбрать опцию "молочная каша". Приготовление каши составит 30 минут.
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3. Приготовленную кашу с тыквой, перед тем, как подать к столу, заправить сливочным маслом.
Рецепт баноша с грибами
Как правильно сварить банош: рецепт
Ингредиенты:
- 250 г кукурузной муки;
- 800 мл сметаны или густых сливок;
- 200 мл воды;
- 200 г грибов;
- 80 г масла (растительное);
- 05 ч. л. соли.
Рецепт приготовления:
1. Грибы помыть, мелко порезать и обжарить на маленьком огне.
2. В кастрюлю вылить сметану или сливки и довести до кипения. После чего уменьшить огонь до минимума, однако сметана должна слегка продолжать кипеть.
3. Тоненькой струйкой всыпать кукурузную муку в кипящую сметану или сливки, помешивая деревянной лопаткой.
4. Не переставая помешивать, банош посолить и варить до 5 минут.
5. Кастрюлю снять с огня, когда на поверхность выступит масло. Полученную смесь залить в горшочек, добавить грибную поджарку, банош поставить в духовку еще на 10 минут, доводя блюдо до готовности.
Смотрите видео как приготовить банош по-гуцульски:
Смотрите как приготовить банош в мультиварке: