Сегодня, 29 мая, украинские школьники празднуют окончание очередного учебного года. По этому случаю популярная украинская певица Ирина Федишин решила поделиться фотографиями со своего последнего звонка.

В этом году выпускники были вынуждены отказаться от последнего вечера своего детства из-за пандемии коронавируса и карантина в Украине. Возможно, после того, как болезнь пройдет, много выпускных классов соберутся вместе и вспомнят школьные годы, а пока они готовятся к ВНО и поступлению в высшие учебные заведения. Ирина Федишин в этот день решила вспомнить то время, когда она была выпускницей, и на личной странице в инстаграме поделилась архивными фотографиями.

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Последний звонок Ирины Федишин

Ирина Федишин опубликовала в сети два кадра. На первом она предстала на карусели вместе с одноклассницами. Будущая артистка изображена в белой блузке, короткой юбке черного цвета и в гольфах, которые являются популярными среди выпускниц. Ее образ гармонично дополнили бантики, которые украшали волосы.



Последний звонок Ирины Федишин / Instagram / @irynafedyshyn

Также видно, как директор школы вручает ей грамоту.

"Мой последний звонок", – коротко написала в публикации Ирина.



Школьное фото Ирины Федишин / Instagram / @irynafedyshyn