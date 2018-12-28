Барак Обама назвал любимые книги, фильмы и музыку в 2018 году: неожиданные рекомендации

Экс-президент США Барак Обама не пропустил возможности следовать за трендами подведения итогов 2018 года. В своем Instagram бывший глава страны опубликовал три списка книг, фильмов и песен, которые ему понравились больше всего в ушедшем году.

Интересная публикация появилась на странице Барака Обамы в социальной сети Instagram 28 декабря.

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В конце 2018 года я продолжаю свою любимую традицию и делюсь с вами своими списками. Это дает мне возможность сделать паузу и задуматься о годе в книгах, фильмах и музыке, которые я считаю самыми вдохновенными теми, которые провоцируют на размышления и просто теми, которые больше всего понравились. Это также дает мне возможность выделить талантливых авторов и исполнителей – тех, которых вы уже знаете, и тех, о которых вы, возможно, раньше не слышали. Полистайте списки лучших 2018 года, – надеюсь, вам понравится читать, смотреть и слушать,

– прокомментировал своих итоги Барак Обама.

В первую тройку любимых композиций 2018 года вошли песни : "Apes ** t" Бейонсе і Jay-Z, "Bad Bad News" Леона Бриджеса и "Could've Been" Брайсона Тиллера. В список любимых фильмов вошло большое количество разножанровых лент, среди которых первые три позиции занимают: "Аннигиляция" (Annihilation) режиссера Алекса Гарленда, "Черная Пантера" (Black Panther) Райана Куглера и "Черный куклуксклановец" (BlacKkKlansman) Спайка Ли.

Относительно категории книг, то первые три строчки списка заняли издания: "Становление" (Becoming) Мишель Обамы, "Американский брак" (An american marriage) Таяри Джонс и "Американские реалии" (Americanah) Чимаманди Нгози Адичи.

Напомним, что автор книги "Становление" (Becoming) Мишель Обама является женой экс-президента Барака Обамы. Во время пребывания в статусе первой леди США, она совершила много благотворительных акций и занималась продвижением проблемных вопросов современности. Сейчас она часто появляется на публике, поскольку путешествует с презентациями собственной книги. По результатам ежегодного рейтинга Института общественного мнения Gallup, она вошла в шестерку самых авторитетных женщин планеты.