Барак Обама назвал любимые книги, фильмы и музыку в 2018 году: неожиданные рекомендации

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Барак и Мишель Обама
Барак и Мишель Обама / Instagram / @barackobama

Экс-президент США Барак Обама не пропустил возможности следовать за трендами подведения итогов 2018 года. В своем Instagram бывший глава страны опубликовал три списка книг, фильмов и песен, которые ему понравились больше всего в ушедшем году.

Интересная публикация появилась на странице Барака Обамы в социальной сети Instagram 28 декабря.

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В конце 2018 года я продолжаю свою любимую традицию и делюсь с вами своими списками. Это дает мне возможность сделать паузу и задуматься о годе в книгах, фильмах и музыке, которые я считаю самыми вдохновенными теми, которые провоцируют на размышления и просто теми, которые больше всего понравились. Это также дает мне возможность выделить талантливых авторов и исполнителей – тех, которых вы уже знаете, и тех, о которых вы, возможно, раньше не слышали. Полистайте списки лучших 2018 года, – надеюсь, вам понравится читать, смотреть и слушать,
прокомментировал своих итоги Барак Обама.

В первую тройку любимых композиций 2018 года вошли песни : "Apes ** t" Бейонсе і Jay-Z, "Bad Bad News" Леона Бриджеса и "Could've Been" Брайсона Тиллера. В список любимых фильмов вошло большое количество разножанровых лент, среди которых первые три позиции занимают: "Аннигиляция" (Annihilation) режиссера Алекса Гарленда, "Черная Пантера" (Black Panther) Райана Куглера и "Черный куклуксклановец" (BlacKkKlansman) Спайка Ли.

Относительно категории книг, то первые три строчки списка заняли издания: "Становление" (Becoming) Мишель Обамы, "Американский брак" (An american marriage) Таяри Джонс и "Американские реалии" (Americanah) Чимаманди Нгози Адичи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Barack Obama (@barackobama)

Напомним, что автор книги "Становление" (Becoming) Мишель Обама является женой экс-президента Барака Обамы. Во время пребывания в статусе первой леди США, она совершила много благотворительных акций и занималась продвижением проблемных вопросов современности. Сейчас она часто появляется на публике, поскольку путешествует с презентациями собственной книги. По результатам ежегодного рейтинга Института общественного мнения Gallup, она вошла в шестерку самых авторитетных женщин планеты.

Теги: Голливуд LifeStyle Музыка Барак Обама Литература Книги Бейонсе
Источник: 24 канал
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