Барак Обама отправил Джей Ло и Родригесу поздравления с помолвкой и дал семейное напутствие

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Барак Обама, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Барак Обама, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Коллаж: LifeStyle 24

49-летнюю Дженнифер Лопес и 43-летнего Алекса Родригеса поздравило немало артистов и звёзд шоу-бизнеса, однако поздравление от Барака Обамы стало самым неожиданным для будущих супругов. Американский бейсболист похвастался письмом от экс-президента США, в котором тот дал будущим супругам ценный семейный совет.

Звездная пара обручилась около двух недель назад, однако получать поздравления продолжают до сих пор. Так, Алекс Родригес опубликовал на своей странице в Instagram письмо-поздравление с помолвкой, которые ему прислал бывший президент Америки Барак Обама.

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Что интересно, в послании были не только пожелания, но и ценные советы одним из самых образцовых супругов Америки.

Дженнифер и Алекс, мы с Мишель просто хотели поздравить вас с помолвкой. Прожив 26 лет вместе, можем сказать следующее – каковы бы ни были испытания в жизни, лучше разделять их с теми, кого любишь. Всего вам наилучшего,
– написал Барак Обама в письме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Барак Обама Звездные свадьбы Дженнифер Лопес
Источник: LifeStyle 24
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