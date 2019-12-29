Барак Обама поделился списком любимых книг: что читал экс-президент в 2019 году
44-й президент США традиционно накануне нового года подводит не только политические, но и литературные итоги. Барак Обама обнародовал список книг, которые стали для него любимыми в 2019 году. Его предпочтения варьируются от романов до исторической документальной прозы.
Бывший президент Барак Обама традиционно на страницах социальных сетей формирует рейтинг лучших художественных произведений, которые удалось пересмотреть политику в течение года. Так, первым был опубликован список самых любимых книг. Он пообещал, что вскоре поделится музыкой и фильмами, которые произвели на него наибольшее впечатление.
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Это стало для меня маленькой интересной традицией, и я надеюсь, что для вас тоже. Потому что, хотя у каждого из нас есть много обязанностей – работа и семейная жизнь, социальные и волонтерские обязательства, такие отдушины, как литература и искусство, могут улучшить нашу повседневность,
– прокомментировал Барак Обама.
Любимые книги Барака Обамы в 2019 году
1. "Эпоха капитализма наблюдения" Шошани Зубофф
2. "Анархия: неуклонный рост стран Вест-Индии" Уильяма Делраймпла
3. "Разъяренные часы: убийство, мошенничество и последняя попытка" Кейси Цеп
4. "Девушка, женщина, другое" Бернардины Эваристо
5. "Сердцебиение Вундед-Ни: родная Америка от 1890 года до настоящего" Дэвида Треера
6. "Как ничего не делать: сопротивление экономике" Дженни Оделл
7. "Архив потерянных детей" Валерии Луиселли
8. "Лот: истории" Брайана Вашингтона
9. "Нормальные люди" Салли Руни
10. "Сын начальника сирот" Адама Джонсона
11. "Желтый дом" Сары Брум
12. "Не говорите ничего: подлинная история убийства и памяти в Северной Ирландии" Патрика Кифа
13. "Одиночка" Альберта Вудфокса
14. "Школа Топека" Бена Лернера
15. "Трюковое зеркало: размышления о самовлюбленности" Джиа Толентино
16. "Упражнение доверия" Сьюзан Чхве
17 ."Мы живем в воде: рассказ" Джесса Уолтера
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