Барбаре Палвин – 23: сексуальные фотографии "ангела" Victoria's Secret

Известная венгерская модель, которая носит гордое звание "ангела" Victoria's Secret, сегодня, 8 октября, празднует свое 23-летие. По случаю ее дня рождения редакция LifeStyle 24 подготовила для вас подборку жарких фото звезды подиума.

Сегодня, 8 октября, Барбара Палвин впервые празднует день рождения в желаемом статусе "ангела". Лишь тот факт, что она сотрудничает с Victoria's Secret, свидетельствует о ее невероятной харизматичности и сексуальности. Однако доказывать это горячими кадрами является частью ее профессии.

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Именно поэтому инстаграм-страница венгерской модели наполнена не только красивыми селфи, но и фотографиями ее обнаженного тела. Стоит отметить, что после того, как она стала "ангелом" бельевого гиганта, количество жарких снимков на ее странице заметно увеличилось. На некоторых из них Барбара позирует в белье от бренда Victoria's Secret, на других – прикрывая интимные части тела.

По случаю ее 23-летия мы подготовили для вас серии самых сексуальных фото окрыленной красавицы.