Юрий Бардаш у Дудя: скандальное интервью о России, войне и Скрябине

Украинский продюсер и певец Юрий Бардаш впервые за 6 лет дал скандальное интервью российскому блогеру Юрию Дудю. Уроженец Луганщины рассказал о своем отношении к гастролям в России, населении Донбасса и войне в Украине.

Новое интервью экс-учасника группы "Грибы" Бардаша было опубликовано на ютуб-канале Дудя 3 декабря и уже вызвало большой резонанс в социальных сетях и СМИ.

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О гастролях в РФ

Юрий Бардаш убежден, что гастроли в России у многих украинских звезд прекратились из-за страха. Он вместе с другими участниками группы "Грибы", которая распалась в 2018-м, продолжали гастролировать в РФ несмотря на политическую ситуацию в Украине.

Мы катались открыто везде, когда все наши артисты в Украине сидели, прижав хвосты и не выезжали. Не потому, что не хотели. Есть, конечно, люди идейные, и их можно понять... Очень много ненависти к русским, очень много близких людей погибло на вот этой войне,

– заявил продюсер.

Мужчина добавил, что государство диктует политику артистам и это заставляет их отказываться от гастролей в РФ. В интервью он также добавил, что в Украине есть проблема со свободой слова.

"Вроде хочешь что-то сказать, ты сразу "сепаратист", ты сразу "ватник" или там "вишиватник". Я не знаю, они понапридумывали столько странных слов. Я глубоко в эту х**ту не влезаю. Просто заходишь в Facebook, а там сидит диванное войско и "сыплет" там это все", – возмутился Бардаш.

О войне в Украине

Юрий Бардаш в частности высказался о востоке Украины, где он вырос. Известно, что продюсер родом из Алчевска, Луганская область, и первые 4 года жизни провел в детдоме – своих родителей он никогда не видел.

Он объяснил, что он не принадлежит к "ЛНР", но с пониманием относится к людям, с которыми там вырос. "Мне их обычаи знакомые и понятные, это мои люди", – заверил 36-летний продюсер, добавив, что ему болит душа за людей и родной регион. Бардаш отметил, что война на Донбассе, по его мнению, началась не просто так.

Что я наблюдаю в Украине в течение последних пяти лет? Максимальный произвол. Это такая тяжелая тема. Я часто слышу выражение "типичное донбасское быдло". Что я о нем знаю? Это люди, которые всегда работали. Да они строгие, они яростие, не такие культурные, как в столице. Они не знают слова "LOL" и всякой х**ты. Но они работают. И для них молитва – это работа. Вот, кто эти люди для меня,

– пояснил он.

Одной из причин войны на Донбассе Бардаш также считает ограничение русского языка.

"Сейчас запретили или отменили все российские школы. В Украине 50%, или 45% или 60% русскоязычных людей, которые выросли, родились, впитали русский язык. Это их родной язык. Украина – их страна, но язык их – русский. И ощущается жесткое давление на этих людей", – полагает Бардаш.

Бардаш также выразил свое недовольство по отношению к памятникам, которые массово сносили в Украине несколько лет назад. В частности, это касается памятников Георгию Жукову и другим советским героям.

"У меня дед воевал. Я чувствовал, что я – победитель", - добавил он.

О Кузьме

В чем уверен Юрий Бардаш, так это в том, что если бы Андрей Кузьменко был жив, он бы не допустил войну на Донбассе.

Я его не считаю своим учителем. Мне пришлось с ним очень много общаться, но мы где-то года два-три очень сильно дружили... Вообще, это величайший человек. Если бы он был жив, он бы никогда в жизни не допустил этой войны, потому что это единственный человек в Украине, которого уважали на востоке страны и на западе,

– заявил Бардаш, добавив, что Кузьма "погиб на рубеже".

"Тальков и Цой погибли в моменте. И вот Кузьма. Это люди, которым можно было сказать одно слово и люди их слышали. И Кузьма ушел на рубеже таком... Ушел, сказали, что там, авария. Ну короче, мир прекрасен, Кузьма очень крутой тип, это герой Украины", – добавил он.

О Зеленском

Несмотря на всю ситуацию в стране, Юрий Бардаш все же "посылает поддержку своему президенту", хоть и не знаком с ним лично.

Я буду поддерживать своего президента. Это человек, который стремится к миру в Украине. Как еще я могу к нему относится?

– отметил Бардаш в интервью Дудю.

Смотрите интервью Юрия Бардаша у Дудя: