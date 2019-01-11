"Бархатная бензопила": появился первый трейлер к фильму ужасов

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"Бархатная бензопила": сюжет и первый трейлер фильма ужасов
"Бархатная бензопила": сюжет и первый трейлер фильма ужасов / www.netflix.com

Фильмы ужасов все больше привлекают киноманов. Вскоре на телеэкраны выйдет ожидаемый триллер "Стекло". Теперь же в сети появился тизер к фильму "Бархатная бензопила" (Velvet Buzzsaw).

Авторы киноленты выбрали довольно необычную и жуткую историю, перенеся зрителей в мир искусства. По сюжету "Бархатной бензопилы" (Velvet Buzzsaw), в одной из галерей Лос-Анджелеса организовали выставку неизвестного художника, который создавал необычные картины. Если человек долго смотрел на полотно, оно словно оживало.

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Как оказалось, для создания картин мужчина использовал настоящую кровь. Однако не только в этом была особенность творчества художника. Картины не просто могли двигаться, но и приводили к смерти своих владельцев.

В фильме ужасов главную роль сыграл голливудский актер Джейк Джилленхол, известный по кинолентам "Горбатая гора", "Принц Персии: пески времени", "Исходный код" и др. Кроме этого, на телеэкране появятся Джон Малкович, Рене Руссо, Тони Коллетт, Зэйв Эштон, Том Стерридж, Наталия Дайер и Билли Магнуссен.

Премьера киноленты "Бархатная бензопила" (Velvet Buzzsaw) запланирована на 1 февраля. Стриминговый сервис Netflix уже поделился трейлером к фильму ужасов, подогрев любопытство киноманов к запланированной новинке.

"Бархатная бензопила": смотрите видео трейлера

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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