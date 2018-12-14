Бархатное платье с леопардовым принтом: выход Сары Джессики Паркер в Нью-Йорке

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Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер / www.gettyimages.com

53-летняя популярная голливудская актриса Сара Джессика Паркер, сыгравшая Керри Брэдшоу в сериале "Секс ы большом городе", посетила ежегодную церемонию вручения премий Muse Awards, которая состоялась в четверг, 13 декабря, в Нью-Йорке.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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На 39 премии Muse Awards отметили креативные достижения в сферах рекламы, диджитал, графического дизайна, фотографии и других отраслей.

Для выхода Сара Джессика Паркер надела роскошное бархатное платье с леопардовым принтом, высокими плечами и оборками на рукавах. Свой образ звезда дополнила черными туфлями-лодочками на каблуке и традиционной укладкой с локонами.

Сара Джесіка Паркер
Сара Джессика Паркер / Getty Images

Сара Джесіка Паркер
​Сара Джессика Паркер / Getty Images

Сара Джесіка Паркер
​Сара Джессика Паркер / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода Кино
Источник: 24 канал
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