Бархатное платье с леопардовым принтом: выход Сары Джессики Паркер в Нью-Йорке
53-летняя популярная голливудская актриса Сара Джессика Паркер, сыгравшая Керри Брэдшоу в сериале "Секс ы большом городе", посетила ежегодную церемонию вручения премий Muse Awards, которая состоялась в четверг, 13 декабря, в Нью-Йорке.
Об этом пишет издание Daily Mail.
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На 39 премии Muse Awards отметили креативные достижения в сферах рекламы, диджитал, графического дизайна, фотографии и других отраслей.
Для выхода Сара Джессика Паркер надела роскошное бархатное платье с леопардовым принтом, высокими плечами и оборками на рукавах. Свой образ звезда дополнила черными туфлями-лодочками на каблуке и традиционной укладкой с локонами.
Сара Джессика Паркер / Getty Images
Сара Джессика Паркер / Getty Images
Сара Джессика Паркер / Getty Images