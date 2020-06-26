Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов из наркологической клиники отправился в психиатрическую. Сообщается, что причиной стало нестабильное состояние артиста после принятых препаратов и алкоголя.

О том, что 73-летний основатель легендарной группы "На-На" попал в психушку, говорится на телеграмм-канале Mash. Пока официального подтверждения этой новости нет.

Читайте также У Михаила Ефремова случился сердечный приступ, – СМИ

Известно, что сын Бари отправил его на лечение в одну из московских наркологических клиник. Однако там артист вел себя неадекватно. Он демонстрировал потерю памяти, а также у знаменитости развился амнестический синдром. При этом заболевании происходит расстройство памяти на события настоящего, однако она сохраняется на прошлые события.

После очередного обследования медики решили отправить Алибасова в специальное заведение, где ему окажут необходимое лечение. Музыканта экстренно госпитализировали.

Что известно о скандалах с Бари Алибасовым?

Артист неоднократно попадал в скандальные ситуации. В начале июня прошлого года он случайно выпил жидкость для прочистки труб. Тогда Баре госпитализировали и диагностировали серьезные ожоги. СМИ даже сообщали о смерти Алибасова, однако новость оказалась фейковой. Причиной инцидента с жидкостью стали проблемы с алкоголем, которые имелись у продюсера.