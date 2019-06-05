Бари Алибасов жив: росСМИ запустили фейк, что продюсер умер

58 Читати новину українською
Бари Алибасов не умер, продюсер – живой
Бари Алибасов не умер, продюсер – живой / РосСМИ

5 июня в российских СМИ появилась информация, что Бари Алибасов, который накануне отравился токсичной жидкостью, умер в институте имени Склифосовского в Москве. Это оказалось фейком и на самом деле российский продюсер жив.

Пресс-секретарь Алибасова Вадим Горжанкин в комментарии "360" удивился заявлении о смерти продючера и отметил, что в сети распространили ложную информацию.

Читайте также: Племянница Софии Ротару сломала две руки и попала в больницу в Барселоне: неожиданные детали

Это все бред! Никто не умер, он жив. Я разговаривал с ним 15 минут назад. Ему тяжело, но Бари Каримович жив. У нас завтра утром будет нормальное, полноценное заявление о его состоянии,
– заявил Горжанкин.

Алибасов попал в больницу и находился в тяжелом состоянии после того, как по ошибке вместо воды выпил жидкость для прочистки труб. Едкая жидкость повредила пищевод, желудок, верхние дыхательные пути. Врачи диагностировали у артиста ожоги четвертой степени.

В то же время, главный редактор российского Esquire Сергей Минаев уже принес извинения за распространение фейковой информации о смерти Алибасова.

"Извините, я увидел два сообщения в ленте о смерти Алибасова и написал об этом у себя. Я приношу свои извинения перед родственниками и близкими Бари Алибасова. Я повелся как мудак", – написал он.

https://t.me/minaevlife/3147

Кто такой Бари Алибасов?
71-летний советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Алибасов создал группы "Интеграл" и "На-На".

blog_ava
Сколько украинцев хотят, чтобы украинский был единственным государственным языком в стране
5 июня
1259
Теги: Новости России Больница Новости LifeStyle LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Анджелине Джоли – 44: путь актрисы от наркотиков до мирового признания
4 июня 11:24 Анджелине Джоли – 44: путь актрисы от наркотиков до мирового признания
Юлія Турелик 801
Главные события лета в Киеве: афиша, где провести время с родными
3 июня 17:23 Главные события лета в Киеве: афиша, где провести время с родными
306
"Годзилла II": двухчасовой парад монстров стоимостью 200 миллионов долларов
3 июня 12:31 "Годзилла II": двухчасовой парад монстров стоимостью 200 миллионов долларов
Юлія Ліпенцева 1386
Мероприятия ко Дню защиты детей 2019: куда пойти с детишками в Киеве и Львове
1 июня 13:51 Мероприятия ко Дню защиты детей 2019: куда пойти с детишками в Киеве и Львове
407
Маленький принц высокой моды: история успеха Yves Saint Laurent
1 июня 13:21 Маленький принц высокой моды: история успеха Yves Saint Laurent
Марта Вересюк 196
Новости
Больше новостей
Залиште відгук