Бари Алибасов жив: росСМИ запустили фейк, что продюсер умер

5 июня в российских СМИ появилась информация, что Бари Алибасов, который накануне отравился токсичной жидкостью, умер в институте имени Склифосовского в Москве. Это оказалось фейком и на самом деле российский продюсер жив.

Пресс-секретарь Алибасова Вадим Горжанкин в комментарии "360" удивился заявлении о смерти продючера и отметил, что в сети распространили ложную информацию.

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Это все бред! Никто не умер, он жив. Я разговаривал с ним 15 минут назад. Ему тяжело, но Бари Каримович жив. У нас завтра утром будет нормальное, полноценное заявление о его состоянии,

– заявил Горжанкин.

Алибасов попал в больницу и находился в тяжелом состоянии после того, как по ошибке вместо воды выпил жидкость для прочистки труб. Едкая жидкость повредила пищевод, желудок, верхние дыхательные пути. Врачи диагностировали у артиста ожоги четвертой степени.

В то же время, главный редактор российского Esquire Сергей Минаев уже принес извинения за распространение фейковой информации о смерти Алибасова.

"Извините, я увидел два сообщения в ленте о смерти Алибасова и написал об этом у себя. Я приношу свои извинения перед родственниками и близкими Бари Алибасова. Я повелся как мудак", – написал он.

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Кто такой Бари Алибасов?

71-летний советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Алибасов создал группы "Интеграл" и "На-На".