Бари Алибасова готовят к операции: что известно о состоянии российского продюсера

После фейковых новостей о смерти российского музыкального продюсера Бари Алибасова в сети появились новые детали его самочувствия. В результате отравления средством для промывания труб он получил тяжелые ожоги в организме, из-за чего его готовят к операции.

Агентство городских новостей "Москва" сообщило, что врачи приняли решение в ближайшее время прооперировать 72-летнего Бари Алибасова, так как его состояние сейчас оценивают как тяжелое. Бари Алибасов проведет три дня на обезболивающих препаратах перед возможной операцией.

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Музыкальный продюсер нуждается в трахеотомии – хирургической операции, благодаря которой в переднюю стенку трахеи вводят специальную трубку для восстановления дыхания. Но для проведения операции состояние Бари Алибасова должно стабилизироваться, однако врачи положительных изменений пока не видят.

Что случилось с Бари Алибасовым?

Вечером 5 июня российские СМИ облетела новость, что известный российский музпродюсер Бари Алибасов умер в результате отравления химическим веществом. Журналисты утверждали, что актер принял бутылку со средством для промывания труб за простую бутылку с водой, в результате получил тяжелые ожоги и умер.

Позже СМИ опровергли информацию после обращения родных продюсера, однако не отрицали, что Бари Алибасов действительно по ошибке выпил химикаты и получил четвертую стадию ожога пищевода, вторую степень ожога желудка и ожог дыхательных путей. Сейчас он находится в токсикореанимации НИИ имени Склифосовского в Москве. В больнице рядом с ним находится его жена Лидия Федосеева-Шукшина.



Бари Алибасов попал в реанимацию / PR-агентство "Красное Слово"

"При таком диагнозе можно строить разные прогнозы. Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы", – рассказал PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

Также, согласно сообщению на Telegram-канале "Только никому..." 72-летний Бари Алибасов якобы решил переписать свое завещание в стенах больницы. Элитную недвижимость в Мерзляковском переулке в Москве он оставил своему сыну Бари Алибасову-младшему. Сам же 33-летний сын в комментарии для российского издания Super рассказал, что стакан с химикатами стоял у отца на столе в офисе. Кто его туда поставил и был ли у кого-то мотив сделать это специально – неизвестно.

Жидкость была не в стакане. Он прямо из бутылки отхлебнул. Бутылка была красивая, яркая. Стояла на кухне у него в офисе. У него дома, если что-то стоит возле раковины, то он это пьет. А на студии стояла бутылка, и он решил , что это сок, отхлебнул один глоток, но это был очиститель для труб, и этого было достаточно,

– рассказал Алибасов-младший.