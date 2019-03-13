Барселона, которую не видят туристы: неожиданный взгляд на столицу Каталонии

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Барселона с высоты
Барселона с высоты / behance.net

Венгерский фотограф Мартон Могоросы с неожиданного ракурса показал неповторимую красоту одного из самых популярных городов мира – испанской Барселоны.

С высоты птичьего полета с помощью дрона он зафиксировал редкие кадры, на которых видно, насколько симметричными есть некоторые кварталы и здания-визитки столицы Каталонии, пишет Dezeen.

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Известный жилой дом Walden 7 испанского архитектора Рикардо Бофиля с высоты практически не узнать.

Барселона Валден 7 будинок архітектура
Жилой дом Walden 7 в Барселоне с высоты птичьего полета

На фото можно рассмотреть переплетение причудливых балконов и террас. На крыше Walden 7 расположены два просторных бассейна, о чем, наверное, даже не подозревают туристы, которые смотрят на здание с улицы.

Барселона Walden 7 будинок архітектура
Бассейны на крыше известного дома Walden 7 в Барселоне

Фотограф признался, что это сооружение всегда было в его списке желаний, а утопическое видение мира испанского архитектора кажется ему фотогеничным с любого угла зрения.

На других фотографиях автор показал густонаселенный квартал города, жилые дома в котором буквально омываются Средиземным морем.

Барселона будинки архітектура
Симметричные кварталы в Барселоне

Барселона будинки архітектура пейзажі

Дома у моря в Барселоне с высоты птичьего полета

Эту серию фотографий фотограф назвал "Барселона с высоты".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений Márton Mogyorósy (@mogyimarci)


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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Крутые здания Архитектура Новости недвижимости мира Путешествия Новости недвижимости
Источник: 24 Канал
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