Барселона, которую не видят туристы: неожиданный взгляд на столицу Каталонии
Венгерский фотограф Мартон Могоросы с неожиданного ракурса показал неповторимую красоту одного из самых популярных городов мира – испанской Барселоны.
С высоты птичьего полета с помощью дрона он зафиксировал редкие кадры, на которых видно, насколько симметричными есть некоторые кварталы и здания-визитки столицы Каталонии, пишет Dezeen.
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Известный жилой дом Walden 7 испанского архитектора Рикардо Бофиля с высоты практически не узнать.
Жилой дом Walden 7 в Барселоне с высоты птичьего полета
На фото можно рассмотреть переплетение причудливых балконов и террас. На крыше Walden 7 расположены два просторных бассейна, о чем, наверное, даже не подозревают туристы, которые смотрят на здание с улицы.
Бассейны на крыше известного дома Walden 7 в Барселоне
Фотограф признался, что это сооружение всегда было в его списке желаний, а утопическое видение мира испанского архитектора кажется ему фотогеничным с любого угла зрения.
На других фотографиях автор показал густонаселенный квартал города, жилые дома в котором буквально омываются Средиземным морем.
Симметричные кварталы в Барселоне
Дома у моря в Барселоне с высоты птичьего полета
Эту серию фотографий фотограф назвал "Барселона с высоты".
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