Популярная украинская певица, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская показала, как отдыхает на террасе своей квартиры одной из киевских многоэтажек. Звезда нежится в бассейне вместе с маленькой дочкой.

Слава поделилась семейной фотографией на личной странице в инстаграме. Она показала, как принимает солнечные ванны в столичном многоэтажном жилом комплексе.

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Условия настоящего не позволяют насладиться отдыхом, к которому привыкло большинство людей. В этом году летние отпуска многим придется провести дома. И Слава Каминская придумала замечательный выход из ситуации и решила устроить пляж прямо на собственной террасе.

Она установила там небольшой бассейн, в котором искупалась вместе с 4-летней дочерью Лаурой. Звезда надела ярко-желтый купальник и солнцезащитные очки. Девочку видим с защитным кругом рядом со звездной мамой.

"У нас здесь своя Марбелья", – шутя подписала кадр Каминская. Конечно, бассейн в доме не сравнить с испанским курортным городком, однако в реалиях необходимо уметь находить позитив в простых вещах.

Слава Каминская с дочерью в бассейне / Instagram / @babaslavka