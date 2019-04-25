Базовый гардероб беременной Меган Маркл: топ-3 образа, которые сможет повторить каждая

45 Читати новину українською
Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекская Меган Маркл за один год превратилась в настоящую икону стиля во всем мире. За каждым ее выходом тщательно следила армия поклонников королевской семьи. Во время своей беременности жена принца Гарри всегда старалась выглядеть безупречно, сочетая не только одежду люксовых брендов, но и одежду из масс-маркета и элементы базового гардероба.

Редакция LifeStyle 24 подготовила подборку выходов беременной Меган Маркл в элементах базового гардероба, которые уже много лет являются одними из "маст-хэвов" любой модницы.

Читайте также: Художница воссоздала стильные выходы беременной Меган Маркл: волшебные кадры

Тренч

Меган Маркл не боится экспериментировать с цветами и одевает для прохладных дней, яркие пальто и жакеты, однако часто появляется в тренче классического бежевого цвета. Что интересно, герцогиня легко сочетает его как со светлым так и с темным низом.


Меган Маркл в тренче / Getty Images


Меган Маркл в тренче / Getty Images


Меган Маркл в тренче / Getty Images


Меган Маркл в тренче/ Getty Images

Белая рубашка

Белая рубашка является "маст-хевом" в любом гардеробе, потому что ее можно одевать под любое событие: от деловой встречи до свидания. Меган также не скрывает любви к этому базовому элементу гардероба.


Меган Маркл / Getty Images


Меган Маркл / Getty Images

Джинсы

Во время публичных выходов королевской семьи вряд ли кто-то может представить, чтобы Меган надела джинсы, ведь это будет выглядеть немного вызывающе. Однако в обыденной жизни и не на официальных выходах Маркл предпочитает удобный "кэжуал" образ.


Принц Гарри и Меган Маркл в Лондоне / PopSugar


Меган Маркл в джинсах от H&M / Instagram / @royal.addicted

 

blog_ava
Кто не проголосовал за закон о государственном языке: список
сегодня
1823
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Вы уже испекли пасхальную паску? Праздничный опрос
сегодня 20:24 Вы уже испекли пасхальную паску? Праздничный опрос
40
Как приготовить вкусную паску: 5 рецептов ароматной выпечки из Западной Украины
сегодня 16:36 Как приготовить вкусную паску: 5 рецептов ароматной выпечки из Западной Украины
1750
Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
сегодня 14:40 Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
929
Как покрасить пасхальные яйца: 9 идей для окрашивания натуральными красителями (Инфографика)
сегодня 13:01 Как покрасить пасхальные яйца: 9 идей для окрашивания натуральными красителями (Инфографика)
9241
Сначала было слово: топ-10 цитат известных украинских писателей о языке
сегодня 12:30 Сначала было слово: топ-10 цитат известных украинских писателей о языке
Олена Булан 1862
Новости
Больше новостей
Залиште відгук