Базовый гардероб беременной Меган Маркл: топ-3 образа, которые сможет повторить каждая

Герцогиня Сассекская Меган Маркл за один год превратилась в настоящую икону стиля во всем мире. За каждым ее выходом тщательно следила армия поклонников королевской семьи. Во время своей беременности жена принца Гарри всегда старалась выглядеть безупречно, сочетая не только одежду люксовых брендов, но и одежду из масс-маркета и элементы базового гардероба.

Редакция LifeStyle 24 подготовила подборку выходов беременной Меган Маркл в элементах базового гардероба, которые уже много лет являются одними из "маст-хэвов" любой модницы.

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Тренч

Меган Маркл не боится экспериментировать с цветами и одевает для прохладных дней, яркие пальто и жакеты, однако часто появляется в тренче классического бежевого цвета. Что интересно, герцогиня легко сочетает его как со светлым так и с темным низом.



Меган Маркл в тренче / Getty Images



Меган Маркл в тренче / Getty Images



Меган Маркл в тренче / Getty Images



Меган Маркл в тренче/ Getty Images

Белая рубашка

Белая рубашка является "маст-хевом" в любом гардеробе, потому что ее можно одевать под любое событие: от деловой встречи до свидания. Меган также не скрывает любви к этому базовому элементу гардероба.



Меган Маркл / Getty Images



Меган Маркл / Getty Images

Джинсы

Во время публичных выходов королевской семьи вряд ли кто-то может представить, чтобы Меган надела джинсы, ведь это будет выглядеть немного вызывающе. Однако в обыденной жизни и не на официальных выходах Маркл предпочитает удобный "кэжуал" образ.



Принц Гарри и Меган Маркл в Лондоне / PopSugar



Меган Маркл в джинсах от H&M / Instagram / @royal.addicted