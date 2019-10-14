Базовый гардероб: Рози Хантингтон-Уайтли показывает, как стильно носить тренч

Бежевый тренч уже давно стал элементом базового гардероба, который сочетается едва ли не со всеми образами. Дизайнеры каждый сезон могут менять оттенки и декор тренча, но классический вариант остается актуальным вне времени.

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли, которая известна своей страстью к моде, показала, как можно носить тренч и какими аксессуарами дополнить, чтобы сделать "аутфит" трендовым осенью 2019 года.

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Звезда надела черный джемпер с широкими черными брюками, которые выглядят объемно и свободно. Сверху Рози примерила классический бежевый тренч, взамен акценты были сделаны на обувь и сумку.

Так, модель выбрала высокие сапоги на шпильке с питоновим принтом в коричневом оттенке из коллекции Jimmy Choo, белую сумку – новинку от Bottega Veneta и солнцезащитные очки Celine. Завершает look Хантингтон-Уайтли золотая массивная подвеска.



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

Поклонники в сети любят публикации Рози Хантингтон-Уайтли за стильные идеи, которые распространяет звезда. Добавим, что в последние сезоны многие другие демократичные бренды начали продавать вещи с анималистическими принтами и элементы базового гардероба. Поэтому похожий образ может составить любая модница с разным бюджетом.

Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw