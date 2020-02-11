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BBC снимет сериал о 17-летнюю экоактивистке Грете Тунберг

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Грета Тунберг / Instagram / @gretathunberg

Несмотря на свой юный возраст, но твердую позицию, юной Грете Тунберг удалось прославиться на весь мир. Более того, будучи 17-летней девочкой, она станет героиней сериала, созданием которого займется студия BBC.

О том, что многосерийная лента об экоактивистке Грете Тунберг увидит свет сообщает издание The Wrap.

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Будущий проект анонсировали накануне, 10 февраля, на выставке BBC Showcase. Однако, несмотря на твердые намерения снять сериал о юной знаменитости, создатели даже не намекнули на приблизительную дату выхода первых эпизодов.

Известно, что в сериале покажут многочисленные путешествия Греты Тунберг по миру, а также ее встречи с ведущими учеными, мировыми знаменитостями, влиятельными бизнесменами и политическими лидерами.

К слову, Леонардо Ди Каприо встретился с 16-летней экоактивисткой Гретой Тунберг

Также авторы идеи хотят показать зрителям обыденную жизнь экоактивистки-школьницы.

Напомним, ранее мы писали о том, что на потоковом сервисе Hulu выйдет документальный фильм о 17-летней Грете Тунберг. Однако дата выхода ленты пока не известна.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Грета Тунберг
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