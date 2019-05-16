Песня группы Hatari из Исландии на Евровидении-2019: перевод и видео выступления
О БДСМ-группе из Исландии под названием Hatari слышали еще задолго до первого полуфинала Евровидения-2019 в Израиле. В первом полуфинале, который состоялся 14 мая, в прямом эфире участники панк-рок группы исполнили песню Hatrið mun sigra и изрядно удивили своих поклонников.
Мужская группа, состоящая из трех исполнителей – Клеменса, Маттиаса и Эйнара – подготовила эффектный номер, где задействовала большие металлические декорации и тематические костюмы в стиле БДСМ, в которых они уже появлялись на репетициях Евровидения-2019. Стоит добавить, что в этом году первый полуфинал в целом получился довольно откровенным, ведь немалое количество конкурсантов появилась на главной сцене Евровидения в коротких мини, высоких ботфортах и с немалыми декольте.
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Молодая мужская группа на музыкальном конкурсе прошла в финал. Если вы хотите посмотреть, как зажгли исландцы в первом полуфинале Евровидения-2019 – смотрите видео.
Hatari – Hatrið mun sigra: смотреть видео онлайн
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Текст песни Hatrið mun sigra группы Hatari
Группа Hatari (оригинальный текст песни представителя Исландии на Евровидении-2019):
Hatrið Mun Sigra
Svallið var hömlulaust
Þynnkan er endalaus
Lífið er tilgangslaust
Tómið heimtir alla
Hatrið mun sigra
Gleðin tekur enda
Enda er hún blekking
Svikul tálsýn
Allt sem ég sá
Runnu niður tár
Allt sem ég gaf
Eitt sinn gaf
Ég gaf þér allt
Alhliða blekkingar
Einhliða refsingar
Auðtrúa aumingjar
Flóttinn tekur enda
Tómið heimtir alla
Hatrið mun sigra
Evrópa hrynja
Vefur lyga
Rísið úr öskunni
Sameinuð sem eitt
Allt sem ég sá
Runnu niður tár
Allt sem ég gaf
Eitt sinn gaf
Ég gaf þér allt
Allt sem ég sá
Runnu niður tár
Allt sem ég gaf
Eitt sinn gaf
Ég gaf þér allt
Hatrið mun sigra
Ástin deyja
Hatrið mun sigra
Gleðin tekur enda
Enda er hún blekking
Svikul tálsýn
Hatrið mun sigra
Перевод песни Hatrið mun sigra группы Hatari
Группа Hatari (переведенный текст песни представителя Исландии на Евровидении-2019 на русский язык):
Ненависть восторжествует
Разврату не было границ,
Похмелье никак не заканчивалось,
Жизнь – это бессмысленная суматоха,
Пустота поглотит нас всех.
Ненависть восторжествует,
Всему счастью настанет конец.
Это всё коварная иллюзия,
Бесполезный обман.
Я видел лишь,
Как слёзы лились рекой.
Всё, что у меня было,
Я однажды отдал тебе
Всецело.
Весь мир заблуждается,
Наказания направлены только на нас,
Из-за простого заблуждения
Побег будет сломлен,
Пустота поглотит нас всех.
Ненависть восторжествует,
Европа рухнет,
Эта паутина лжи
Создаётся из пепла
В единое целое.
Я видел лишь,
Как слёзы лились рекой.
Всё, что у меня было,
Я однажды отдал тебе
Всецело.
Я видел лишь,
Как слёзы лились рекой.
Всё, что у меня было,
Я однажды отдал тебе
Всецело.
Ненависть восторжествует,
Любовь умрёт.
Ненависть восторжествует,
Всему счастью настанет конец.
Это всё коварная иллюзия,
Бесполезный обман.
Ненависть восторжествует.