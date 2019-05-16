Песня группы Hatari из Исландии на Евровидении-2019: перевод и видео выступления

О БДСМ-группе из Исландии под названием Hatari слышали еще задолго до первого полуфинала Евровидения-2019 в Израиле. В первом полуфинале, который состоялся 14 мая, в прямом эфире участники панк-рок группы исполнили песню Hatrið mun sigra и изрядно удивили своих поклонников.

Мужская группа, состоящая из трех исполнителей – Клеменса, Маттиаса и Эйнара – подготовила эффектный номер, где задействовала большие металлические декорации и тематические костюмы в стиле БДСМ, в которых они уже появлялись на репетициях Евровидения-2019. Стоит добавить, что в этом году первый полуфинал в целом получился довольно откровенным, ведь немалое количество конкурсантов появилась на главной сцене Евровидения в коротких мини, высоких ботфортах и с немалыми декольте.

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Молодая мужская группа на музыкальном конкурсе прошла в финал. Если вы хотите посмотреть, как зажгли исландцы в первом полуфинале Евровидения-2019 – смотрите видео.

Hatari – Hatrið mun sigra: смотреть видео онлайн

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Текст песни Hatrið mun sigra группы Hatari

Группа Hatari (оригинальный текст песни представителя Исландии на Евровидении-2019):

Hatrið Mun Sigra

Svallið var hömlulaust

Þynnkan er endalaus

Lífið er tilgangslaust

Tómið heimtir alla

Hatrið mun sigra

Gleðin tekur enda

Enda er hún blekking

Svikul tálsýn

Allt sem ég sá

Runnu niður tár

Allt sem ég gaf

Eitt sinn gaf

Ég gaf þér allt

Alhliða blekkingar

Einhliða refsingar

Auðtrúa aumingjar

Flóttinn tekur enda

Tómið heimtir alla

Hatrið mun sigra

Evrópa hrynja

Vefur lyga

Rísið úr öskunni

Sameinuð sem eitt

Allt sem ég sá

Runnu niður tár

Allt sem ég gaf

Eitt sinn gaf

Ég gaf þér allt

Allt sem ég sá

Runnu niður tár

Allt sem ég gaf

Eitt sinn gaf

Ég gaf þér allt

Hatrið mun sigra

Ástin deyja

Hatrið mun sigra

Gleðin tekur enda

Enda er hún blekking

Svikul tálsýn

Hatrið mun sigra

Перевод песни Hatrið mun sigra группы Hatari

Группа Hatari (переведенный текст песни представителя Исландии на Евровидении-2019 на русский язык):

Ненависть восторжествует



Разврату не было границ,

Похмелье никак не заканчивалось,

Жизнь – это бессмысленная суматоха,

Пустота поглотит нас всех.



Ненависть восторжествует,

Всему счастью настанет конец.

Это всё коварная иллюзия,

Бесполезный обман.



Я видел лишь,



Как слёзы лились рекой.

Всё, что у меня было,

Я однажды отдал тебе

Всецело.



Весь мир заблуждается,

Наказания направлены только на нас,

Из-за простого заблуждения

Побег будет сломлен,

Пустота поглотит нас всех.



Ненависть восторжествует,

Европа рухнет,

Эта паутина лжи

Создаётся из пепла

В единое целое.



Я видел лишь,

Как слёзы лились рекой.

Всё, что у меня было,

Я однажды отдал тебе

Всецело.



Я видел лишь,

Как слёзы лились рекой.

Всё, что у меня было,

Я однажды отдал тебе

Всецело.



Ненависть восторжествует,

Любовь умрёт.

Ненависть восторжествует,

Всему счастью настанет конец.

Это всё коварная иллюзия,

Бесполезный обман.



Ненависть восторжествует.