Be in trend: словарик fashion-терминов

Мода – это не только господство определенной сферы жизни или культуры, для многих – это образ жизни. И неудивительно, ведь в эпоху инфлюэнсеров в социальных сетях, которые диктуют, что ты оденешь завтра, быть в тренде – очень важно каждой девушке.

Каждая профессиональная сфера обладает присущей ей терминологией, которую людям, далеким от индустрии, трудно понять. Если вы неоднократно встречались с такими словами, как амбассадор, эклектика, кампейн, но не знали, что они означают – то наш материал именно для вас.

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Мы собрали в алфавитном порядке все fashion-термины, которыми пользуются известные дизайнеры, стилисты, звезды и модели, для того, чтобы модным лексиконом могли также без проблем владеть и вы.

Fashion-словарь (часть 1)

Апсайклинг – использование старой одежды для создания новой. Украинский бренд KSENIA SCHNAIDER пытается работать с техникой повторного использования вещей для создания новых моделей.



Переделанная олимпийка дизайнера Ксении Шнайдер

Амбасадор – человек, представляющий бренд в положительном свете, тем самым улучшая узнаваемость бренда, его рекламу и рост продаж.



Финалисты шоу "Топ-модель по-украински" – амбасадоры бренда одежды Аллы Костромичевой

Аутлет – магазин или торговый центр, предлагающий одежду, обувь, аксессуары из прошлых коллекций известных брендов с большими скидками (от 30 до 90%).



Аутлет – большие скидки на одежду

Аутфит – полный ансамбль одежды, включающий в себя аксессуары, одежду и украшения, тем самым, помогая создать непревзойденный образ.



Аутфит на зиму 2019

Байер – эксперт, который ориентируется в новинках и тенденциях современной моды, наделен умением выбирать те вещи, которые будут лучше всего продаваться. Байер формирует модные коллекции для магазинов. Должность байера есть в каждом магазине одежды или обуви.



Байер – залог успешной продажи бренда

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Винтаж – одежда, обувь или аксессуары, которые были выпущены в середине XX века. В контексте моды винтажная одежда получил актуальность в начале XXI века.



Винтажное обувь Chanel

Велосипедки – джинсовые или спортивные шорты, которые вернулись в моду в 2018 году, и не покинут полочки звезд еще в течение года. Велосипедки считаются самой любимой одеждой Ким Кардашян.



Ким Кардашян в велосипедках

От кутюр или Высокая мода (Haute Couture) – швейное искусство высокого качества. Одежда "от кутюр" – это уникальная модель, которую изготавливают в знаменитых домах моды, которая производится на заказ клиента.



Свадебное платье Haute Couture от Elie Saab

Туфли Д'Орсе – вид лодочек, у которых носочек и пятка закрыты, а стопа открыта, что делает обувь неописуемо изящной.



Лодочки Д'Орсе от ZARA

Диффузная линия или вторая линия – это категория одежды определенного бренда, которая не является подделкой, а просто дешевле в цене. Одежда второй линии требует значительно меньших затрат времени и средств, благодаря чему цена таких изделий значительно ниже, чем в случае с первой линией одежды. Самыми популярными вторыми линейками модных брендов стали Armani Jeans, Moschino, Calvin Clein.



Нишевый сегмент одежды по доступной цене

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ДНК бренда – характерные особенности бренда – силуэты, принты, идеи, которыми славится бренд. ДНК делает бренд узнаваемым и меняется дизайнером каждый сезон.



Змейка, пчелка, буквы G и красно-зеленая лента – ДНК бренда Gucci

Эклектика – сочетания в одном принте одежды, органически несовместимых элементы, которые заимствуются из различных концепций.



Эклектичная одежда

Инфлюэнсер – это человек, который ведет активный образ жизни в социальных сетях (блогер), а также имеет большое количество подписчиков и поддерживает с ними постоянный контакт.



Кайли Дженнер – самая богатая модель-инфлюэнсер

Капсульная коллекция – линейка одежды или аксессуаров, ограниченная 10-15 предметами. Все предметы выполнены в одном стиле и сочетаются друг с другом.



Капсульная коллекция Louis Vuitton совместно с Грейс Коддингтон

Кампейн – рекламная съемка новой коллекции бренда.



Кампейн Red Valentino

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Кейп – верхняя одежда, накидка без рукавов, которая имеет специальные прорези для рук.



Пример идеального кейпа

Кутюрье – модельер высочайшего уровня, который создает одежду и аксессуары для самых богатых людей – они заказывают эксклюзивные вещи на заказ.



Карл Лагерфельд – известный кутюрье и модельер

Кафф – украшение для ушей, которое позволяет серьгам не только украшать мочку уха, но и все его части. Также кафф не всегда требует прокола уха, а может прикрепляться на середину ушной раковины.



Пример серьги кафф в ухе

Коллаборация – сотрудничество определенного бренда с дизайнерами или знаменитостями для создания капсульной коллекции.



Коллаборация джинсов Vetements и Levis

Круизная коллекция – межсезонная коллекция одежды, которая демонстрируется на подиуме или же на круизном лайнере. В коллекцию входят одежда, обувь и аксессуары на теплое время года.



Круизная коллекция Chanel 2019

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Кюлоты – это широкие укороченные брюки с высокой посадкой на талии. Такой вид брюк не выходит из моды уже несколько сезонов подряд.



Оливия Палермо в штанах кюлотах

Киттен-хилс – вид итальянской обуви на небольшом каблучке до 5 сантиметров.



Пример обуви киттен-хилс

Концепт стор – многофункциональный магазин, в котором представлена одежда, обувь, аксессуары и парфюмерия в одном свете и передающие одну целостную идею.



Концепт-стор SO DODO Нади Дорофеевой

Продолжение словаря fashion-терминов ждите скоро в нашем следующем материале!