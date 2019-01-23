Be in trend: словарик fashion-терминов
Мода – это не только господство определенной сферы жизни или культуры, для многих – это образ жизни. И неудивительно, ведь в эпоху инфлюэнсеров в социальных сетях, которые диктуют, что ты оденешь завтра, быть в тренде – очень важно каждой девушке.
Каждая профессиональная сфера обладает присущей ей терминологией, которую людям, далеким от индустрии, трудно понять. Если вы неоднократно встречались с такими словами, как амбассадор, эклектика, кампейн, но не знали, что они означают – то наш материал именно для вас.
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Мы собрали в алфавитном порядке все fashion-термины, которыми пользуются известные дизайнеры, стилисты, звезды и модели, для того, чтобы модным лексиконом могли также без проблем владеть и вы.
Fashion-словарь (часть 1)
Апсайклинг – использование старой одежды для создания новой. Украинский бренд KSENIA SCHNAIDER пытается работать с техникой повторного использования вещей для создания новых моделей.
Переделанная олимпийка дизайнера Ксении Шнайдер
Амбасадор – человек, представляющий бренд в положительном свете, тем самым улучшая узнаваемость бренда, его рекламу и рост продаж.
Финалисты шоу "Топ-модель по-украински" – амбасадоры бренда одежды Аллы Костромичевой
Аутлет – магазин или торговый центр, предлагающий одежду, обувь, аксессуары из прошлых коллекций известных брендов с большими скидками (от 30 до 90%).
Аутлет – большие скидки на одежду
Аутфит – полный ансамбль одежды, включающий в себя аксессуары, одежду и украшения, тем самым, помогая создать непревзойденный образ.
Аутфит на зиму 2019
Байер – эксперт, который ориентируется в новинках и тенденциях современной моды, наделен умением выбирать те вещи, которые будут лучше всего продаваться. Байер формирует модные коллекции для магазинов. Должность байера есть в каждом магазине одежды или обуви.
Байер – залог успешной продажи бренда
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Винтаж – одежда, обувь или аксессуары, которые были выпущены в середине XX века. В контексте моды винтажная одежда получил актуальность в начале XXI века.
Винтажное обувь Chanel
Велосипедки – джинсовые или спортивные шорты, которые вернулись в моду в 2018 году, и не покинут полочки звезд еще в течение года. Велосипедки считаются самой любимой одеждой Ким Кардашян.
Ким Кардашян в велосипедках
От кутюр или Высокая мода (Haute Couture) – швейное искусство высокого качества. Одежда "от кутюр" – это уникальная модель, которую изготавливают в знаменитых домах моды, которая производится на заказ клиента.
Свадебное платье Haute Couture от Elie Saab
Туфли Д'Орсе – вид лодочек, у которых носочек и пятка закрыты, а стопа открыта, что делает обувь неописуемо изящной.
Лодочки Д'Орсе от ZARA
Диффузная линия или вторая линия – это категория одежды определенного бренда, которая не является подделкой, а просто дешевле в цене. Одежда второй линии требует значительно меньших затрат времени и средств, благодаря чему цена таких изделий значительно ниже, чем в случае с первой линией одежды. Самыми популярными вторыми линейками модных брендов стали Armani Jeans, Moschino, Calvin Clein.
Нишевый сегмент одежды по доступной цене
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ДНК бренда – характерные особенности бренда – силуэты, принты, идеи, которыми славится бренд. ДНК делает бренд узнаваемым и меняется дизайнером каждый сезон.
Змейка, пчелка, буквы G и красно-зеленая лента – ДНК бренда Gucci
Эклектика – сочетания в одном принте одежды, органически несовместимых элементы, которые заимствуются из различных концепций.
Эклектичная одежда
Инфлюэнсер – это человек, который ведет активный образ жизни в социальных сетях (блогер), а также имеет большое количество подписчиков и поддерживает с ними постоянный контакт.
Кайли Дженнер – самая богатая модель-инфлюэнсер
Капсульная коллекция – линейка одежды или аксессуаров, ограниченная 10-15 предметами. Все предметы выполнены в одном стиле и сочетаются друг с другом.
Капсульная коллекция Louis Vuitton совместно с Грейс Коддингтон
Кампейн – рекламная съемка новой коллекции бренда.
Кампейн Red Valentino
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Кейп – верхняя одежда, накидка без рукавов, которая имеет специальные прорези для рук.
Пример идеального кейпа
Кутюрье – модельер высочайшего уровня, который создает одежду и аксессуары для самых богатых людей – они заказывают эксклюзивные вещи на заказ.
Карл Лагерфельд – известный кутюрье и модельер
Кафф – украшение для ушей, которое позволяет серьгам не только украшать мочку уха, но и все его части. Также кафф не всегда требует прокола уха, а может прикрепляться на середину ушной раковины.
Пример серьги кафф в ухе
Коллаборация – сотрудничество определенного бренда с дизайнерами или знаменитостями для создания капсульной коллекции.
Коллаборация джинсов Vetements и Levis
Круизная коллекция – межсезонная коллекция одежды, которая демонстрируется на подиуме или же на круизном лайнере. В коллекцию входят одежда, обувь и аксессуары на теплое время года.
Круизная коллекция Chanel 2019
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Кюлоты – это широкие укороченные брюки с высокой посадкой на талии. Такой вид брюк не выходит из моды уже несколько сезонов подряд.
Оливия Палермо в штанах кюлотах
Киттен-хилс – вид итальянской обуви на небольшом каблучке до 5 сантиметров.
Пример обуви киттен-хилс
Концепт стор – многофункциональный магазин, в котором представлена одежда, обувь, аксессуары и парфюмерия в одном свете и передающие одну целостную идею.
Концепт-стор SO DODO Нади Дорофеевой
Продолжение словаря fashion-терминов ждите скоро в нашем следующем материале!