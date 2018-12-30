Бей посуду – я плачу: Леся Никитюк рассказала о неприятном инциденте перед Новым годом
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк попала в неловкую ситуацию: перед Новым годом 31 декабря неизвестные разбили стекло машины знаменитости.
Об этом она рассказала в Instagram-Stories на своей официальной странице в социальной сети.
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В видео Леся Никитюк показала, что неизвестные разбили боковое стекло ее машины.
Думала, что кто-то разбил шампанское, но нет. Это разбили боковое стекло моей машины. С Новым годом! Бей посуду – я плачу,
– прокомментировала телеведущая.
Машина Леси Никитюк / Instagram-Stories / @lesia_nikituk
Машина Леси Никитюк / Instagram-Stories / @lesia_nikituk
Кроме того, звезда показала соседний автомобиль, у которого нет передней решетки.
"Мужчине какому-то решетку вырвали. Наверное, сдали на металлолом. Падлюки", – добавила Никитюк.
Соседняя машина, которая также пострадала / Instagram-Stories / @lesia_nikituk