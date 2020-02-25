Бейонсе, Дженнифер Лопес и другие звезды посетили церемонию прощания с Коби Брайантом

В США простились со знаменитым баскетболистом Коби Брайантом и его дочерью Джианни, погибших в авиакатастрофе. На скорбную церемонию пришли родственники погибшего спортсмена и знаменитости, в частности, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, Бейонсе и Jay-Z, Кристина Агилера. Сеть заполонили душевные кадры, от которых невозможно сдержать слез.

Церемония прощания с Коби Брайантом состоялась 24 февраля в Стейплс-центре, что в Лос-Анджелесе. Десятки тысяч людей пришли, чтобы принять участие в скорбном событии и почтить погибшего баскетболиста. Стадион вместил 30 тысяч человек, остальные – смотрели онлайн-трансляцию, которую вели на больших экранах.

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Открывала памятный концерт 38-летняя Бейонсе, которая пришла на скорбное событие в желтом костюме. Наряд был символическим, ведь именно такого цвета форма баскетбольной команды "Лос-Анджелес Лейкерс", за которую играл Коби Брайант.

"Я здесь, потому что любила Коби. И это его любимые песни. Я хочу спеть их вместе с вами, настолько громко, чтобы он услышал", – отметила Бейонсе на сцене.

Смотрите выступление Бейонсе на прощальной церемонии с Коби Брайантом: видео

После короткого выступления на сцену вышла жена спортсмена Ванесса и его три дочери – 17-летняя Наталья, 3-летняя Бьянка и 8-месячная Капри. Вдова произнесла чувственную речь, в которой призналась, что Коби Брайант и 13-летняя Джианна были настолько близкими, что не смогли бы продолжать жить с потерей.

"Джианна Брайант – очень милая и нежная девочка. Она всегда была очень отзывчивой. Она была папиной дочкой, но я знаю, что она любила и меня. Она была одной из моих лучших подруг. Мы не сможем увидеть, как Джианна пойдет в среднюю школу с Натальей, у нас не было возможности научить ее водить машину. Я не смогу сказать ей, как прекрасно она выглядит в день своей свадьбы. Я никогда не увижу, как моя малышка идет к алтарю, как отец и дочь танцуют вместе, или как она сама станет матерью ... Бог знал, что они не могут быть на этой земле друг без друга. Он должен был забрать их вместе на небеса. Любимый, позаботься о нашей Джиджи", – рассказала Ванесса Брайант.

Кроме этого, она публично поблагодарила Коби Брайанта за 19 лет супружеской жизни. Ванесса призналась, что спортсмен был идеальным мужем и отцом, поэтому до сих пор не может оправиться от того, что его больше нет.

Поддержать вдову пришли коллеги спортсмена Шакил О'Нил и Майкл Джордан, а также немало звезд – Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, Ким Кардашян и Канье Уэст, Алиша Киз, Джимми Киммел, Snoop Dogg, Кристина Агилера. Все они не сдерживали своих слез и делились воспоминаниями о Коби Брайанте.

Что известно о смерти Коби Брайанта?

Авиакатастрофа произошла утром 26 января 2020 года. Частный вертолет, на борту которого был Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек разбился неподалеку от Лос-Анджелеса. Катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Впоследствии сообщали, что вертолет Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде чем разбиться. Все пассажиры и пилот погибли на месте трагедии.



В день гибели Коби Брайанта все матчи начинались с минуты молчания. Почтили память баскетболиста на масмштабних премиях - Грэмми и Оскар. Кроме этого, журнал Time посвятил обложку погибшему Коби Брайанту. А по всему Лос-Анджелесу появляются граффити в его честь.