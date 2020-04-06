Бейонсе и Jay-Z празднуют 12 годовщину брака: мама певицы показала радостное фото со свадьбы

Американская певица Бейонсе и ее муж-рэпер Jay-Z в последние годы стали менее активными в сети и светской жизни, впрочем, даже их родители могут напомнить публике о важнейших моментах из их жизни. К примеру, мама Бейонсе, Тина Ноулз, поделилась раритетным фото со свадьбы дочери.

Новая фотография ранее не появлялась в сети, поэтому после 12 лет со дня бракосочетания Бейонсе и Jay-Z поклонники пары могут насладиться еще одним прекрасным моментом с того дня. На фотографии счастливые супруги шагают к гостям, только что дав обеты бракосочетания. Бейонсе и Jay-Z выглядели невероятно счастливыми вместе.

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Мне кажется, что только вчера эти двое шли к алтарю. Сегодня, двенадцать лет спустя, это такие прекрасные воспоминания! Три замечательных ребенка и безумная любовь – это потрясающе,

– не сдержала эмоций Бейонсе.

Добавим, что свадьба знаменитой пары 4 апреля 2008 года в Нью-Йорке была тайной, ведь впервые о ней общественность узнала 22 апреля. До 5 сентября того же года, когда состоялся концерт Fashion Rocks, Бейоне не носила на публике обручальные кольца. Окончательно о браке Бейонсе призналась в видеофильме на вечеринке в поддержку альбома I Am ... Sasha Fierce в манхэттенском Sony Club.

Из интересностей стоит добавить, что обручальное кольцо Бейонсе от Jay-Z стоило 5 миллионов долларов. На нем был бриллиант весом 18 карат. Свадебное платье разработала мама Бейонсе – Тина Ноулз. В совместном браке Бейонсе и Jay-Z родилось трое детей: дочь Блю Айви (2012) и двойняшки – сын Сэр и дочь Руми (2017).



После рождения двойняшек, супруги возобновили брачные обеты / Кадр из видео

В 2016 году в сети появились слухи, что супруги собиралось расстаться на фоне измен Jay-Z. Певица даже выпустила музыкальный альбом под названием Lemonade, где пела о своей боли, а рэпер зато в собственных песнях признавался о романах и просил прощения у жены и детей.