Бейонсе опоздала на церемонию "Золотой глобус" 2020: подробности

Роскошная певица Бейонсе не попала в объективы папарацци на красной дорожке престижной церемонии вручения премий "Золотой глобус". Причиной стало опоздание знаменитости.

Как пишет издание The Sun, Бейонсе и ее муж Джей Зи опоздали на церемонию "Золотой глобус" почти на час. А тогда уже прошло около трех часов с открытия красной дорожки.

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Супруги зашли в зал через служебный вход. Артисты старались сохранить анонимность и сесть за свой стол, но папарацци сфотографировали пару при входе.

Для "Золотого глобуса" певица подготовила потрясающий образ. Облегающее черное платье с глубоким декольте идеально подчеркнуло пышные формы Бейонсе, а объемные рукава золотого оттенка выглядели сенсационно.