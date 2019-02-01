Бейонсе ошеломила сеть ярким нарядом из мужской коллекции: фотофакт

Американская поп-дива не прекращает поражать сеть стильными снимками. Бейонсе показала результаты импровизированной фотосессии в одежде из мужской коллекции.

Певица Бейонсе в свободное время любит щеголять в сети яркими кадрами. Артистка каждый раз примеряет новинки своего гардероба, демонстрируя модные тенденции в своем блоге.

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На днях Бейонсе опубликовала серию ярких фото в костюме. Наряд состоял из брюк и рубашки свободного кроя, которые разработали дизайнеры Dries van Noten. Видимо, таким образом Бейонсе хотела показать ностальгию за пляжным отдыхом, ведь принт на ее одежде напоминает закат на побережье.

Свой образ артистка дополнила туфлями с геометрическим декором от Jacquemus. Брендовая сумка зеленого цвета от Marni и стильные очки завершили look Бейонсе.