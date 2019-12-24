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Бейонсе подчеркнула пышные формы леопардовым мини-платьем: эффектные фото

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Бейонсе примерила "хищное" платье / Instagram / @beyonce

Американская поп-дива Бейонсе вернулась в сеть. После своеобразной паузы на инстаграм-странице она активно публикует новые кадры из частной жизни, демонстрируя новинки своего гардероба. На днях Бейонсе показала очередные фотографии, которые поразили ее поклонников.

Накануне рождественско-новогодних праздников артистка сделала несколько публичных выходов, которые охотно осветила в сети. Закрытые вечеринки, выступления и дни рождения друзей – Бейонсе больше не намерена пропускать светских встреч.

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23 декабря она показала очередные снимки, сделанные перед выходом из ее роскошного особняка в Лос-Анджелесе. Автором фотосессии, вероятно, был ее муж Jay-Z. Перед камерой Бейонсе охотно щеголяла своими пышными формами, позируя в приталенном мини-платье с баской. Несколько провокационный леопардовое наряд можно смело назвать трендовым, ведь платье с анималистическим принтом – своеобразный must have каждой модницы.

Эффектный образ Бейонсе решила дополнить туфлями на каблуке с острым носком и аксессуарами. В частности, поп-дива примерила перчатки, подобранные в тон платью, изумрудные серьги, очки с белой оправой и клатч. На этот раз звезда решила заплести свои роскошные волосы в афрокосички. Выглядела Бейонсе отлично, что отметили все подписчики ее блога.

Бейонсе у стильному образі
Бейонсе в стильном образе / Instagram / @beyonce

Ефектна Бейонсе
Эффектная Бейонсе / Instagram / @beyonce

Фотосесія поп-співачки Бейонсе
Фотосессия поп-певицы Бейонсе / Instagram / @beyonce

Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Стиль и мода Бейонсе
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