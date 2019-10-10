Бейонсе похвасталась глубоким декольте в облегающем платье: пикантные фото

Страстная 38-летняя Бейонсе ошеломила подписчиков в сети очередным ярким образом, который она подготовила на день рождения своей подруги, главы студии звукозаписи Atlantic Records Джули Гринвальд.

Новые фото своего "аутфита" со всеми аксессуарами Бейонсе опубликовала на странице в Инстаграме. Для вечеринки певица надела жакет из коллекции Christopher Kane весна-лето 2019, стоимость которого составляет более трех тысяч долларов. Звезда примерила пиджак с глубоким декольте и эффектными разрезами на голое тело.

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Дополнением в образе Бейонсе стала мини-юбка в тон и стильные туфли с блестящими кистями. Стилисты артистки также распустили ей волосы, сделав легкую укладку, и подчеркнули макияжем в коричневых оттенках глаза и губы певицы.

Не менее сексапильно на Бейонсе смотрелись украшения – массивные металлические серьги прекрасно сочетаются со стразами на обуви.

"С днем рождения, Джули", – лаконично подписала фото Бейонсе. Зато пользователи сети начали писать, что они хотели бы оказаться на месте Джули.



Бейонсе / Instagram / @beyonce



Бейонсе / Instagram / @beyonce

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Бейонсе / Instagram / @beyonce