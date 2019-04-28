Бейонсе похвасталась огромным количеством спортивной обуви: невероятные фото

Знаменитая американская певица Бейонсе всегда поражает роскошными платьями, в которых выходит на сцену. Однако после многочисленных концертов, которые она отбывает на каблуках, певица предпочитает комфортную одежду и обувь. Об этом свидетельствует ее новое фото в социальной сети.

О великолепии и эффектности нарядов Бейонсе знает каждый ее поклонник. К примеру, во время многочасового концерта на Global Citizen Festival, который проходил в декабре 2018 года, она сменила минимум три платья, которые дополняла высокими каблуками. Однако в обычной жизни певица предпочитает обувь "на низком ходу".

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Об этом свидетельствует ее новое фото на странице в Instagram. На фото американка позирует в красном боди от Adidas рядом с десятками пар кроссовок различных цветов. Поскольку на светских мероприятиях Бейонсе никогда не появляется в кроссовках, соответственно она выбирает такой стиль обуви для тех мест, к которым не имеют доступа камеры папарацци.

Однако вполне вероятно, что фото напоминает о сотрудничестве Бейонсе со спортивным брендом. Ведь недавно стало известно, они выпустят новую коллаборации, а именно – линию одежды для новой коллекции певицы.



Бейонсе / Instagram / @beyonce



Бейонсе / Instagram / @beyonce