Бейонсе похвасталась пышным бюстом и ножками в роскошном платье от Balmain

Популярная американская певица Бейонсе пришла на церемонию награждения GLAAD Media Awards в роскошном и в то же время сексуальном платье. Для светского мероприятия 37-летняя исполнительница выбрала наряд от Balmain.

Недавно Бейонсе опубликовала первые снимки с наградой, на которых она предстала в пиджаке на голое тело. А после этого певица и ее муж Jay-Z устроили себе еще одну фотосессию со второго официального выхода. На них 37-летняя исполнительница R&B и поп-музыки предстала в не менее сексуальном образе.

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Бейонсе пришла на церемонию в элегантном платье от Balmain. Особенность наряда была в том, что оно состояло из белого боди и роскошной накидки с массивным бантом. Благодаря разрезу от бедра певица похвасталась своими ножками, а глубокое декольте позволило ей продемонстрировать пышный бюст.

На голове певицы красовалась большая широкополая шляпа необычной формы. Ее элегантно-сексуальный образ дополнили серебряные босоножки с тонкими полосками и массивные серьги.



Бейонсе / Instagram / @beyonce