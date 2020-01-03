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Бейонсе показала, каким для нее стал 2019 год: наибольшие успехи звезды в одном видео

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Певица Бейонсе / Instagram / @beyonce

Знаменитая американская исполнительница подвела итоги прошлого года и продемонстрировала, с какими достижениями шагает в новое десятилетие. Знаковые моменты 2019 года Бейонсе собрала в короткий ролик, которым поделилась в новогоднюю ночь на личной странице в инстаграме.

Одна из самых успешных исполнительниц современности подытожила личные достижения прошлого года. Он выдался для нее действительно плодотворным, что доказывает огромное количество наград и званий, которые стали свидетельством ее ошеломительного успеха.

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На эксклюзивных кадрах, которые были обнародованы впервые, обладательница Грэмми предстала вместе со своим мужем рэпером-миллиардером Jay-Z и тремя детьми. На видео появились также преданные подруги Бейонсе, Мишель Обама, и Сандра О, которые поддерживали звезду и искренне радовались ее творческим взлетам.

Однако несмотря на престижные награды, даже на пике карьеры певица главную роль в своей жизни отдает не творчеству, а семье. Об этом красноречиво свидетельствует количество семейних кадров в коротком ролике.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Beyoncé (@beyonce)

Знаково, что еще одним важным моментом 2019 года Бейонсе считает знакомство с герцогомом и герцогиней Сассекскими. В июле Гарри и Меган посетили лондонскую премьеру фильма "Король Лев", саундтреком и озвучкой которого занималась певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Beyoncé (@beyonce)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Бейонсе
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