Бейонсе приревновала мужа к другой женщине: смешное видео
Певица Бейонсе вместе с мужем Jay-Z, который стал первым рэпером-миллиардером по версии Forbes, посетили баскетбольный матч "Голден Стейт Уорриорз" и "Торонто Рэпторс" в Окленде, Калифорния. Возле знаменитой американской артистки сидела незнакомка, которая заговорила с рэпером. Ревнивая реакция Бейонсе быстро превратилась в мем в социальных сетях.
Так, рядом со звездным супругами сидела жена владельца "Голден Стэйт Уорриорз" Николь Каррен, которая попыталась поговорить с рэпером Jay-Z.
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Бейонсе, которая перед этим улыбалась, сразу сделала серьезным выражение лица и посмотрела на женщину и мужа. После их разговора певица показала, что якобы меняет позу и толкнула брюнетку.
Смотрите видео: Бейонсе приревновала мужа Jay-Z
"Клянусь, Бейонсе выглядит так, словно она собирается вцепиться в эту девушку", – написал один из пользователей в Twitter.
Скриншот из Twitter
Для выхода на баскетбольный матч Бейонсе выбрала нюдовый total look с босоножками на высоком каблуке в тон. Монохромный образ звезда завершила сумкой мятного цвета.