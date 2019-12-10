Бейонсе снялась для обложки британского Elle: эффектные фото

Знаменитая певица Бейонсе стала героиней нового выпуска глянцевого британского журнала Elle, в интервью которому рассказала об уходе за собой, сочетании материнства с работой и о том, какой вопрос от поклонников она ненавидит.

Предлагаем посмотреть самые интересные вопросы из интервью британского издания с Бейонсе.

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Как выглядит ваш рабочий процесс? С чего вы начинаете? Откуда вы берете свои идеи?

Бейонсе: Когда я начинаю новые проекты, я собираю свою команду на молитву и убеждаюсь, что мы все поняли намерения и в чем заключается глубочайший смысл. Я делаю все возможное, и я пытаюсь подтолкнуть всех вокруг меня делать то же самое. Я в конце концов отдаю все, что имею.



Бейонсе для Elle UK

От чего у вас бывает стресс?

Бейонсе: Я думаю, что для меня наиболее напряженным является балансирование между работой и жизнью. Я должна быть уверена, что я есть в жизни моих детей – отправить Блу в школу, отвезти Руме и Сера на их занятия, иметь время на свидание с мужем и присутствовать дома на ужине с семьей. Это все происходит во время работы над компанией. Жонглировать всеми этими ролями может быть стрессом, но я думаю, что это жизнь любой мамы, которая работает.

Как вы ухаживаете за собой?

Бейонсе: Большинство женщин, как правило, игнорируют симптомы и просто "устраняют их" и сосредотачиваются на том, чтобы заботиться о всех остальных, а не о собе. Я же не из тех людей. После тяжелой беременности мне понадобился год, чтобы сосредоточиться на здоровье. Я исследовала информацию о гомеопатических лекарствах... Моя диета важна, и я часто делаю иглоукалывание, занимаюсь медитацией, визуализацией и дыхательными упражнениями.



​Бейонсе для Elle UK

Вы когда-нибудь реагировали на негативные комментарии о себе?

Бейонсе: Да, я человек. В моменты уязвимости я пытаюсь напомнить себе, что я сильная.

Что вы делаете со своей одеждой после того, как вышли в ней в свет?

Бейонсе: Я думаю, что важно иметь базовую основу, которую можно носить снова и снова. Универсальность – это большая часть линии IVY PARK (линия одежды Бейонсе) и то, что меня вдохновляет. Вы можете создать свой собственный стиль, экспериментируя со всеми этими фрагментами. Я также дарю свою личную одежду большим благотворительным организациям, которые поддерживают женщин. И я храню свой особый наряд для дочерей.

Какого певца, живого или мертвого, вы хотели бы пригласить к себе домой и что бы вы приготовили?

Бейонсе: Я бы пригласила Эллу Фицджеральд, Арету Франклин, Марвина Гэя, Стиви Вондера, Шаде Аду и много других. Мы бы приготовили устрицы и пиццу.

Какой вопрос вы больше всего не любите?

Бейонсе: "А ты беременна?"



​Бейонсе для Elle UK