Бейонсе вместе с Adidas выпустит линию одежды для своего бренда

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Бейонсе
Бейонсе / Instagram/ @beyonce.jayz

Так уж сложилось, что знаменитые артисты со временем занимаются не только своей творческой карьерой, но и стараются развиваться в других направлениях. Так, певица Бейонсе, которая несколько лет назад создала собственную линию, будет сотрудничать с одним из самых популярных спортивных брендов, чтобы перезапустить собственную марку.

Немало голливудских звезд, певцов и знаменитостей из других отраслей пытаются развиваться и создавать новые проекты. Так, одна из самых популярных певиц современности Бейонсе совместно с Topshop в 2016 году основала бренд одежды, который назвала Ivy Park. Однако звезда решила, что ему нужно новое дыхание, поэтому вскоре поклонники увидят ее первую коллаборацию со спортивной маркой Adidas.

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Об этом представители бренда сообщили на официальной странице Adidas в Instagram. Они опубликовали фото, таким образом анонсировав коллаборацию с Бейонсе.

А сама певица в свою очередь прокомментировала сотрудничество, признавшись, что бренд Ivy Park станет брендом для следующего поколения.

Для меня это партнерство всей жизни. Adidas делает большой вклад в расширение творческих границ. Мы разделяем философию, согласно которой креатив, развитие и ответственность является центром бизнеса,
– прокомментировала Бейонсе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений adidas (@adidas)

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Бейонсе
Источник: LifeStyle 24
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