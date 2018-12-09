Бейонсе выступила на свадьбе самой богатой наследницы Индии

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Бейонсе
Бейонсе / Instagram/ @beyonce

На выходных 8-9 декабря в Индии состоялась роскошная свадьба 27-летней дочери индийского бизнесмена и миллионера Мукеша Амбани. Иша выходила замуж за 33-летнего магната. Публику на свадьбе развлекала певица Бейосе.

Роскошные гуляния по случаю свадьбы дочери самого богатого мужчины Индии по версии Forbes происходили в городе Удайпур. Для гостей торжественного мероприятия выступала популярная певица, выступающая в стиле R&B, Бейонсе. Она опубликовала снимки в платье в индийском стиле на своей странице в Instagram.

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Красное платье, которое надела певица, для нее специально разрабатывал Абу Яни Хосл. Этот дом моды является одним из старейших и самых известных брендов Индии. Именно его наряды относится к классу "люкс", которые одевают на свадьбу или другие роскошные празднества. На голове и руках Бейонсе были национальные индийские аксессуары, а в ушах массивные серьги.

Бейонсе
Наряд Бейонсе от индийского дома моды / Instagram / @beyonce

Бейонсе

Певица надела национальные индийские украшения / Instagram / @beyonce

Бейонсе поменяла три сценические образы. После изысканной красного платья она появилась перед гостями праздника в блестящем комбинезоне и ярком боди.

Бейонсе
Второй сценический наряд Бейонсе​ / Instagram / @beyonce

Бейонсе
Последний выход певицы на сцену для индийских гостей​ / Instagram / @beyonce

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Празднование свадьбы началось в курортном отеле, а закончилось в 27-этажной резиденции в Мумбаи. К слову, в списке приглашенных были бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон и Приянка Чопра с Ником Джонасом, которые недавно сыграли свадьбу.

Теги: Мода LifeStyle Музыка Бейонсе Индия
Источник: 24 канал
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