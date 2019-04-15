Бель Тиррел и Эльза Таргариен: художник превратил принцесс в героинь "Игры престолов"
Иллюстратор Грегори Масурас тоже решил сделать что-то интересное для поклонников "Игры престолов" и мира Disney. В проекте #AnimationInReality несколько лет назад он превратил известных принцесс в героинь фантастической саги.
Различных диснеевских героинь Масурас на собственном сайте добавил на главные кинопостеры ко всем 8 сезонам "Игры престолов". Таким проектом иллюстратор решил показать, как могут гармонично объединиться две совершенно разных мира. Проект называется "когда персонажи Disney встречают персонажей "Игры престолов".
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Стоит добавить, что премьера 1 серии 8 сезона "Игры престолов" состоялась 14 апреля в США в 21:00 и 15 апреля в Украине в 4:00. Продолжительность первого эпизода – 54 минуты.
Эльза ("Холодное сердце") в роли Дейнерис Таргариен
Рапунцель в роли Сансы Старк
Аврора ("Спящая красавица") в роли Серсеи Ланнистер
Тиана в роли Оши и Джейн в роли Миры Рид
Белоснежка в роли Шаи
Королева Элинор ("Однажды в сказке") в роли Кейтилин Старк
Granda Fa в роли Аланны Тирелл
Мулан в роли Арьи Старк
Мерида ("Храбрая сердцем") в роли Игритт
Жасмин ("Алладин") в роли Элларии
Белль ("Красавица и Чудовище") в роли Маргери Тирелл
Джейн Портер в роли Миры Рид
Золушка в роли Бриенны Тарт
Мать Готел в роли Мелисандры
Покахонтас в роли Миссандеи
Ариэль ("Русалочка") в роли Яры Грейджой