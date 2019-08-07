Белая футболка и синие велосипедки: Джиджи Хадид демонстрирует один из стильных летних образов

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Джиджи Хадид
Джиджи Хадид / Getty Images

Известные на весь мир модели, которые неоднократно появлялись на подиумах знаменитых марок, научились устраивать показы прямо посреди улицы. Так, на днях Джиджи Хадид засветила стильный образ, который идеально послужит для будничного выхода.

Вероятно, после высоких каблуков, экстравагантных образов и неординарных головных уборов моделям хочется чувствовать себя более "свободными", поэтому для будничных выходов они выбирают удобные, однако не менее стильные образы.

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Так, на днях известная американская модель Джиджи Хадид засветилась в одном из нью-йоркских районов NoHo в комфортном наряде в стиле "кэжуал". На ней были трендовые синие велосипедки из нестрейчевой ткани и укороченная белая футболка.

На ее груди сверкала тонкая цепочка с подвеской в виде всевидящего ока, а в руках модель держала пеструю сумку и телефон. Ее образ дополнили белые кроссовки с яркими акцентами и высокие носки, которые также заняли не последнее место в трендах новых сезонов.

Джіджі Хадід
Джиджи Хадид / Getty Images

Джіджі Хадід
Джиджи Хадид / Getty Images

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Теги: LifeStyle Victoria's Secret Стиль и мода Мода Джиджи Хадид
Источник: LifeStyle 24
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