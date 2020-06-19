Беларусь уже открыла свои границы для украинских туристов. 24 канал сделал подборку мест, которые можно посетить, путешествуя по стране.

В Беларуси сложная эпидемиологическая ситуация, но несмотря на это страна запускает к себе туристов. Редакция 24 канала призывает быть осторожными и беречь себя во время путешествий.

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Гродно

Гродно – один из старейших городов в Беларуси. Этот город был культурным, торговым и производственным центром Черной Руси. Название города Гродно пошло от слова "ограждать", ведь сначала город был лишь небольшой крепостью.

Сейчас Гродно имеет крупный узел автомобильных дорог и железной дороги, и расположен на берегах реки Неман.

Город Гродно / Фото: 888travel.ru

Гомель

В исторических источниках город Гомель имел несколько названий: Гомь, Гомье, Гомий, Гомей. Происхождение названия города связывают с названием народа, который проживал на территории современного города. Другие источники свидетельствуют, что название города происходит от имени основателя этого рода.

Другая версия историков: в основе названия Гомель лежит древнеславянское слово "гом", которое означает "холм, низменностью, приподнятость над оврагом".

Сегодня Гомель – это центр Гомельской области и является вторым городом в Беларуси по количеству нселения населением.

Старинный город Гомель / Фото: belarus.by

Витебск

Витебск был основан в 974 году, но есть версии, что и ранее в 947 и 914 годах. В летописях его вспоминали, как: Отбеск, Видебск, Витьбеск, Витепеск.

Название город получил от реки Витьбы, на которой он был построен.

Витебск / Фото: slavtour.ru

Беловежская Пуща

Заповедник на юго-западе Беларуси – Беловежская Пуща. Он расположен на реке Буг, Неман и Припять.

Беловежская Пуща – имеет площадь более 76 тысяч гектаров, а 80% территории – это девственные леса.

Название пущи происходит от построенной здесь в 13 веке Белой башни.

Беловежская Пуща / Фото: 34travel.me

Браславские озера

Браславские озера – группа озер, расположенных в районе города Браслав Витебской области. В этой группе есть такие озера: Дривьяты, Снуды, Струсто, Цно, Поцех, Недрава, Неспеш, Войса, Бужа, Бережет, Давбли, Погоща и другие.

Браславские озера / Фото: wintra.com.ua

Брестская крепость

Крепость в черте города Бреста. Холмские ворота и главный вход были изображены на старой банкноте в 50 белорусских рублей.

Чтобы изготовить главный монумент ушло 4 тысячи кубических метров бетона.

Крепость в Беларуси / Фото: wikipedia.org

Важно! Ситуация с коронавирусом в Беларуси критическая. Здесь не введен карантин и много больных (даты количество по состоянию на тот день). Поэтому редакция 24 канала призывает вас быть максимально осмотрительными. Маска, перчатки, частое мытье рук – это обязательные действия. Также настоятельно советуем избегать контактов с другими людьми, соблюдать социальную дистанцию.