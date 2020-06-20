Жена героя проекта "Холостяк-9" Даша Цветочная привыкла демонстрировать публике романтические отношения с Никитой Добрыниным. Блогерша показала фото, на котором нежится с мужем в постели. Для кадра она позировала только в белье.

Фото Даша Квиткова опубликовала на личной странице в Инстаграме и отметила, что автором фотографии стал ее звездный муж. Судя по всему, Никита Добрынин совсем не против, чтобы его красавицей-женой восхищались и пользователи соцсетей.

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Девушка позировала в постели на темнойполосатой постели без макияжа, пытаясь прикрыть камеру рукой. Ведущий сфотографировал жену с улыбкой на лице и в довольно пикантной позе. Так, Даша Квиткова лежала на спине в соблазнительном комплекте черного белья. Хотя бюстгальтер не делал акценат на ее бюсте, а аппетитные бедра она не демонстрировала,фанаты убедились в стройности блогерши, которая эффектно засветила свой подтянутый живот.

Внимательные фоловеры заметили, что на пальце Даши Квитковой нет обручального кольца, которыми уже успели обменяться влюбленные накануне громкой свадьбы. Однако она объяснила, что снимает все аксессуары перед сном, чтобы они не давили.

Всего за несколько часов пост набрал более 50 тысяч лайков, вызвав настоящий резонанс в сети. Поклонники не прекращают восхищаться красотой и внешностью Даши Квитковой, засыпая ее комплиментами.