Бельгийский принц Йоахим заразился коронавирусом. Это произошло на вечеринке в Испании во время карантина.

Бельгийский принц Иоахим отправился на стажировку в Испанию 26 мая. Там он посетил вечеринку, после которой тест на COVID-19 показал положительный результат. Об этом сообщает издание BBC.

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Где принц Йоахим заразился коронавирусом?

28-летний племянник бельгийского короля Филиппа через два дня после прибытия в Испанию отправился на вечеринку в южный город Кордова. Там присутствовали 27 человек. Такие собрания нарушили правила карантина, которые действуют в Испании, ведь в настоящее время разрешено собираться не более, чем 15 людям.

Как чувствует себя бельгийский принц?

В сообщении говорится, что у принца Йоахима болезнь проходит без осложнений. У младшего сына принцессы Астрид и 10-го в очереди на бельгийский престол наследника, имеются легкие симтомы коронавируса.



Бельгийский принц Йоахим / Фото: Getty Images

Известно, что полиция начала расследование по-поводу этой вечеринки. Лица, которые будут уличены в нарушении карантина, могут понести наказание. Им грозит штраф на сумму до 10 тысяч евро. Сейчас все гости этого мероприятия находятся на изоляции.

Коронавирус в Испании

По состоянию на 31 мая в Испании зафиксировали 286 308 случаев заболевания коронавирусом. От COVID-19 в стране умерли 27 125 человек. Удалось выздороветь 196 958 инфицированным. Правительство государства заявило, что с 1 июня они переходят ко второму этапу выхода из карантина. Более жесткие ограничения продолжат действовать в крупных городах, но 70% населения все-таки ощутит ослабление.