28-летний принц Бельгии Йоахим в конце мая заразился коронавирусом на вечеринке в Испании, которая состоялась с нарушением карантинных ограничений. Власти страны не стали игнорировать инцидент и оштрафовали гостей на более 10 тысяч евро – более 300 тысяч гривен.

О последствиях вечеринки информирует Reuters. О решении оштрафовать бельгийского принца объявили власти города Кордова, в котором и состоялась вечеринка. Дело в том, что согласно действующим карантинным ограничениям, в Испании разрешены сборы не больше, чем 15 людям. На вечеринке, гостем которой стал Йоахим, было 27 человек.

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Так, инфицированный коронавирусом племянник бельгийского короля Филиппа будет вынужден заплатить штраф за нарушение карантина в размере 10 400 евро, что составляет более 300 тысяч гривен.

Как бельгийский принц заразился коронавирусом?

28-летний Йоахим отправился на стажировку в Испанию 26 мая, а уже через два дня посетил вечеринку в городе Кордова, на которой собрались 27 гостей. После мероприятия тест бельгийского принца на COVID-19 показал положительный результат.

После обнародования результатов все гости вечеринки находились в изоляции. У принца Йоахима болезнь проходила без осложнений. У него были легкие симтомы коронавируса.