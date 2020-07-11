Известная американская модель Белла Хадид давно не публиковала в своем блоге фотографии в крошечных купальниках. Звезда решила исправить эту ситуацию и запостила сразу целую серию фото, на которых засветила обнаженную грудь.

Эротические кадры появились на личной странице знаменитости в Инстаграме. В посте она отметила, что это архивные снимки. Модель сделала их еще 29 мая 2020.

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Яркие фотографии были сделаны на фоне зеленых листьев. Белла встала перед камерой в откровенном коричневом купальнике-бандо. На голове она завязала легкий летний платок желтого цвета. Дополнила пляжный образ золотыми украшениями. Уши красавица украсила небольшими сережками, а шею – минималистичным длинной цепочкой с буквой "B", с которой начинается ее имя. На лице знаменитость сделала сияющий макияж с коричневой помадой на губах.

На некоторых фото видно, что верх купальника едва прикрывает грудь Хадид. Также она выбрала манящую позу, где показала обнаженные ягодицы. Однако сама девушка по этому поводу не смущается. Она неоднократно позировала на модных показах в откровенном наряде, сквозь который было видно ее обнаженное тело. Также принимала участие в различных рекламных кампаниях и фотосессиях для глянца, где щеголяла прелестями и демонстрировала стройную фигуру.



Белла Хадид засветила полуобнаженную грудь / Instagram / @bellahadid



Модель Белла Хадид в купальнике / Instagram / @bellahadid



Белла Хадид похвасталась обнаженными ягодицами / Instagram / @bellahadid



Сексапильная Белла Хадид / Instagram / @bellahadid