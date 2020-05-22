Белла Хадид засветила грудь в крошечном купальнике: слишком откровенное фото 18+

Знаменитая американская модель решила пополнить личный блог новыми кадрами после длительного перерыва от социальных сетей. Белла Хадид хорошо знает, как привлечь внимание пользователей, поэтому предстала на фото в соблазнительном купальнике, обнажив грудь.

Пикантный кадр Белла Хадид опубликовала на личной странице в инстаграме. Фото сразу же взорвало сеть, ведь на нем звезда не только засветила роскошную фигуру, но и выбрала оригинальный ракурс, чтобы акцентировать на своем пышном бюсте.

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Так, на фото 23-летняя модель позирует на фоне голубого неба и свежей зелени в крошечном купальнике изумрудного цвета. Бюстгальтер без бретелей, соединенный золотым кольцом посередине, откровенно маловат для размера ее груди, поэтому фолловеры смогли во всей красе разглядеть аппетитные формы. Одни были в восторге от провокационного фото, другие же убеждены, что снимок – вульгарный.

Судя по всему, Белла Хадид стремится, чтобы загар на ее теле был идеальным, ведь трусики на завязках соблазнительно обнажали ее бедра. Так, звезда продемонстрировала тонкую талию, стройные ноги и пышную грудь на нескольких фотографиях. Она решила не беспокоиться о прическе и макияже, ведь такое безупречное тело привлекает все внимание публики.

Белла Хадид засветила грудь в пикантном купальнике / Фото: Instagram / @bellahadid



Белла Хадид засветила грудь в пикантном купальнике / Фото: Instagram / @bellahadid Белла Хадид засветила грудь в пикантном купальнике / Фото: Instagram / @bellahadid

Белла Хадид засветила грудь в пикантном купальнике / Фото: Instagram / @bellahadid