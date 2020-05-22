24 Канал Техно Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Белла Хадид засветила грудь в крошечном купальнике: слишком откровенное фото 18+

- Читати новину українською
Белла Хадид засветила грудь в пикантном купальнике
Белла Хадид засветила грудь в пикантном купальнике / Instagram / @bellahadid

Знаменитая американская модель решила пополнить личный блог новыми кадрами после длительного перерыва от социальных сетей. Белла Хадид хорошо знает, как привлечь внимание пользователей, поэтому предстала на фото в соблазнительном купальнике, обнажив грудь.

Пикантный кадр Белла Хадид опубликовала на личной странице в инстаграме. Фото сразу же взорвало сеть, ведь на нем звезда не только засветила роскошную фигуру, но и выбрала оригинальный ракурс, чтобы акцентировать на своем пышном бюсте.

Читайте также Белла Хадид засветила оголенную грудь во время домашней фотосессии: пикантные фото

Так, на фото 23-летняя модель позирует на фоне голубого неба и свежей зелени в крошечном купальнике изумрудного цвета. Бюстгальтер без бретелей, соединенный золотым кольцом посередине, откровенно маловат для размера ее груди, поэтому фолловеры смогли во всей красе разглядеть аппетитные формы. Одни были в восторге от провокационного фото, другие же убеждены, что снимок – вульгарный.

Судя по всему, Белла Хадид стремится, чтобы загар на ее теле был идеальным, ведь трусики на завязках соблазнительно обнажали ее бедра. Так, звезда продемонстрировала тонкую талию, стройные ноги и пышную грудь на нескольких фотографиях. Она решила не беспокоиться о прическе и макияже, ведь такое безупречное тело привлекает все внимание публики.

белла хадід

Белла Хадид засветила грудь в пикантном купальнике / Фото: Instagram / @bellahadid


Белла Хадид засветила грудь в пикантном купальнике / Фото: Instagram / @bellahadid


Белла Хадид засветила грудь в пикантном купальнике / Фото: Instagram / @bellahadid
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Белла Хадид
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Голливудские пары, браки которых разрушились на карантине
сегодня , 18:34 Голливудские пары, браки которых разрушились на карантине
Уляна Журба
Лучшие детективы за последние годы, в которых сложно предсказать сюжет
сегодня , 17:30 Лучшие детективы за последние годы, в которых сложно предсказать сюжет
Юлія Михайлова
Самые интересные комедии Одесского кинофестиваля, которые доступны онлайн
сегодня , 12:59 Самые интересные комедии Одесского кинофестиваля, которые доступны онлайн
Єлизавета Герасимюк