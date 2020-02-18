Белла Хадид и ее мама посетили модную вечеринку в Лондоне: фото

Американская модель Белла Хадид уже успела пройтись по подиумам самых известных брендов. Однако звезда не только дефилирует, но и становится гостьей модных мероприятий. Вместе с мамой она посетила Неделю моды в Лондоне.

В рамках лондонской недели моды состоялась презентация нового выпуска глянца LOVE. На эту вечеринку пришла Белла Хадид и ее мама Иоланда Хадид. Именно Белла стала звездой юбличчям обложки номера.

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23-летняя модель охотно позировала перед камерами с журналом в руках. Для этого светского выхода она выбрала водолазку белого цвета с вырезами и голубые джинсы с высокой талией. Такой наряд знаменитость соединила с черными туфлями на высоких каблуках. Волосы Белла собрала и сцепила сзади заколкой. На лице сделала легкий макияж в естественных тонах.



Белла Хадид на презентации нового выпуска журнала LOVE / Instagram / @thelovemagazine

Ее 56-летняя мама была одета в стильный клетчатый костюм, под которым была рубашка нюдового цвета. Добавила к наряду бежевые лакированные сапоги на каблуках. Среди аксессуаров она выбрала миниатюрные серьги. Завершила образ аккуратной прической и естественным макияжем с акцентом на глазах, добавив блестящие тени.



Белла Хадид и Иоланда Хадид на лондонской Неделе моды / Фото: Getty Images Белла Хадид и Иоланда Хадид на лондонской Неделе моды / Фото: Getty Images