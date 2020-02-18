24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Белла Хадид и ее мама посетили модную вечеринку в Лондоне: фото

11 Читати новину українською
Белла Хадид и ее мама / Фото: Getty Images

Американская модель Белла Хадид уже успела пройтись по подиумам самых известных брендов. Однако звезда не только дефилирует, но и становится гостьей модных мероприятий. Вместе с мамой она посетила Неделю моды в Лондоне.

В рамках лондонской недели моды состоялась презентация нового выпуска глянца LOVE. На эту вечеринку пришла Белла Хадид и ее мама Иоланда Хадид. Именно Белла стала звездой юбличчям обложки номера.

Читайте также: Кендалл Дженнер, Белла и Джиджи Хадид в Кампейн Burberry: звездная съемка

23-летняя модель охотно позировала перед камерами с журналом в руках. Для этого светского выхода она выбрала водолазку белого цвета с вырезами и голубые джинсы с высокой талией. Такой наряд знаменитость соединила с черными туфлями на высоких каблуках. Волосы Белла собрала и сцепила сзади заколкой. На лице сделала легкий макияж в естественных тонах.

Белла Хадід
Белла Хадид на презентации нового выпуска журнала LOVE / Instagram / @thelovemagazine

Ее 56-летняя мама была одета в стильный клетчатый костюм, под которым была рубашка нюдового цвета. Добавила к наряду бежевые лакированные сапоги на каблуках. Среди аксессуаров она выбрала миниатюрные серьги. Завершила образ аккуратной прической и естественным макияжем с акцентом на глазах, добавив блестящие тени.

Белла Хадід та її мама
Белла Хадид и Иоланда Хадид на лондонской Неделе моды / Фото: Getty Images
Белла Хадід
Белла Хадид позирует с журналом LOVE / Instagram / @thelovemagazine
Что такое ретроградный Меркурий: даты на 2020 год
сегодня
2837
Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Белла Хадид Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 15:13 Кого вы видите победителем в финале Нацотбора Евровидения-2020: опрос
Уляна Журба 102
сегодня 10:33 "Скандал": кино о сексуальных домогательствах с Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби
Юлія Ліпенцева 126
17 февраля 12:27 Лунный календарь стрижек на февраль 2020: интересные советы
Квітослава Туз 19330
17 февраля 10:52 Эду Ширану – 29: биография и топовые синглы певца
Олена Кандяк 258
16 февраля 12:02 "Форсаж 9", "Не время умирать", "Мулан" и другие: 10 самых ожидаемых фильмов 2020 года
Марта Вересюк 1055
Новости
Больше новостей
Залиште відгук