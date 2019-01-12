Белла Хадид и Эмили Ратаковски вышли на подиум в мини-нарядах от Versace: эффектные фото

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Белла Хадид и Эмили Ратаковски вышли на подиум в мини-нарядах от Versace: эффектные фото

В Милане проходит одно из самых ожидаемых событий в мире – итальянская Неделя моды. Поэтому на подиуме появились знаменитые модели Белла Хадид, Эмили Ратаковски и Кайя Гербер, которые представили новинки от Versace.

Знаменитые модели во время Недель моды получают десятки предложений от именитых брендов. Однако не все дизайнеры могут завлечь манекенщиц на свое шоу. У Донателлы Версаче, вероятно, не возникает таких трудностей, ведь ее марка одежды – одна из самых популярных в мире.

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12 января в Италии состоялся грандиозный показ новой коллекции Versace. Презентация линейки наряд была организована в рамках Недели моды в Милане.

На подиум ожидаемого показа вышли знаменитые модели. В частности, "ангел" Victoria's Secret Белла Хадид и американская звезда Эмили Ратаковски. Манекенщицы примерили черные мини-наряды, которые подчеркнули их стройные фигуры.

Музыкальное шоу Versace в Милане сегодня! Нет такой энергии, как у Versace! Вы – великолепные,
– поделилась впечатлениями Белла Хадид.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Versace (@versace)

А вот Эмили Ратаковски, которая считается одной из самых сексуальных моделей мира, досталось мини-платье от Versace с кружевом. Модель чувствовала себя очень уверенно на подиуме в брендовом наряде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Кроме этого, во время показа новой коллекции Versace засветилась дочь Синди Кроуфорд – Кайя Геребер. Перспективная модель примерила скромный наряд с черно-белым пиджаком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kaia (@kaiagerber)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Versace (@versace)

 

Теги: LifeStyle Стиль и мода Белла Хадид Мода Эмили Ратажковски Кайя Гербер
Источник: 24 Канал
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