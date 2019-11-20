Белла Хадид и Селена Гомес столкнулись в остром споре в сети

Американская певица Селена Гомес и модель Белла Хадид встречались с одним и тем же бойфрендом, но в разное время – с рэпером The Weeknd (настоящее имя – Ейбел Тесфае). Несколькими днями ранее между ними возник настоящий конфликт в социальной сети Instagram.

Белла Хадид недавно опубликовала на своей странице кадр из кампейна Dior, который с восторгом восприняли много фанатов. Одной из таких неожиданно стала Селена Гомес, которая написала комментарий "Потрясающе!".

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Через какое-то время по неизвестным причинам Белла удалила фотографию и фанаты взялись подозревать, что причиной этому стал комментарий Селены. На это отреагировала и сама артистка, прокомментировав скриншот ситуации в одном из инстаграм-сообществ: "Это отстой".

Конфликт бывших возлюбленных The Weeknd – Селены Гомес и Беллы Хадид / Instagram / @commentsbycelebs

Но, похоже, Селена узнала настоящую причину удаления кадра Беллы, поэтому поспешила извиниться перед моделью за свои преждевременные негативные выводы.

Нет. Я не должна была ничего говорить, не зная правды. Мне очень жаль. Она замечательный человек, и это просто небольшое недоразумение,

– написала певица в комментариях под постом журнала ELLE.

Конфликт бывших возлюбленных The Weeknd – Селены Гомес и Беллы Хадид / Instagram / @commentsbycelebs

Что известно об отношениях звезд с The Weeknd?

В апреле 2015 года Белла Хадид начала встречаться с американским певцом The Weeknd. Уже в декабре пара взяла перерыв в отношениях, который через несколько месяцев закончился. В конце 2016-го Белла и The Weeknd официально расстались, а причиной разрыва стал плотный рабочий график обоих влюбленных.

В начале 2017 года отношения с рэпером The Weeknd начала Селена Гомес. В 2018-м они расстались и сразу же после этого она вернулась к своему экс-возлюбленному Джастину Биберу. Летом того же года Беллу и The Weeknd подловили за поцелуями и объятиями на фестивале Coachella, а впоследствии они официально заявили в социальных сетях, что снова воссоединились. В сети даже поговаривали, что рэпер собирается сделать предложение модели, но уже впоследствии пара исчезла из объективов камер и это стало поводом для слухов, что влюбленные расстались.