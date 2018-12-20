Белла Хадид о модельной конкуренции и секретах своего успеха: видеоинтервью

По версии Forbes 22-летняя Белла Хадид входит в десятку самых высокооплачиваемых моделей 2018 года. Она успешно сотрудничает с мировыми брендами и является одной из "ангелов" популярного шоу Victoria's Secret. О карьерном пути и конкуренции между моделями она рассказала в интервью для Vogue.

Видеоинтервью с 22-летней моделью появилось на YouTube-канале популярного глянца. Белла Хадид ответила на 73 вопроса журналиста издания Vogue, среди которых было немало вопросов о модельной карьере.

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Во время видеосъемки Белла готовилась к конной прогулке. Она, как и ее мама, Йоланда Хадид, увлекается верховой ездой. Белла с удовольствием показала своих любимцев и их конюшню, мило говорила с животными, кормила их и одновременно общалась с корреспондентом. На вопрос, что по ее мнению является самой сложной частью в выбранной деятельности, она ответила, что уважение окружающих сверстников.

Самое сложное – завоевать уважение сверстников. Среди моделей есть немало красивых девушек, но если вы не можете быть милым и заодно усердно работать, то вам нечего делать в этом бизнесе,

– призналась модель.



Белла Хадид / Скриншот из видеоролика

К слову, сестра Беллы Джиджи в одном из своих интервью дала подобный ответ, в котором тоже говорилось о том, как важно чувствовать уважение со стороны коллег-сверстников.

Многие девушки приезжают из разных уголков мира, работают над собой и отсылают деньги своим семьям, как это когда-то делала моя мама. И мне хочется стоять рядом с ними за кулисами и чувствовать, что они уважают меня и знают, что я не пытаюсь занять их место,

– прокомментировала Джиджи Хадид.

Смотреть интервью с Беллой Хадид (видео):