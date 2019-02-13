Белла Хадид очаровала французским образом на улицах Нью-Йорка: стильные фото

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Белла Хадид
Белла Хадид / The Daily Mail

Знаменитая американская модель и "ангел" Victoria's Secret не прекращает демонстрировать свои стильные образы между показами на New York Fashion Week. Да, накануне Белла Хадид очаровала стильным нарядом во французском стиле.

Недавно 22-летняя Белла Хадид засветила стильный бежевый широкий костюм с пиджаком с мужского плеча, не потеряв при этом женственности и элегантности. А после этого решила покорить поклонников скромным образом современной француженки в Нью-Йорке.

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Младшая из сестер Хадид для выхода в свет выбрала черные широкие штаны, подобрав к ним водолазку в тон. Поверх своего черного "лука" она надела пальто в мелкий "зебровый" принт, дополнив его элегантным французским беретом. Ее образ завершили сумка от Dior и белые кеды.

Белла Хадыд
Белла Хадид в Нью-Йорке / The Daily Mail

Белла Хадід
Белла Хадид в Нью-Йорке / The Daily Mail
 

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Victoria's Secret Мода Белла Хадид
Источник: 24 канал
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